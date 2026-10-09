VW ID. Tiguan: Weltpremiere für ID.4-Nachfolger

Unterm Strich

Der ID.4 war ein Elektroauto, das Volkswagen demonstrativ anders machen wollte. Der ID. Tiguan verlässt nun diesen Irrweg und punktet mit einer Art Vertrautheit und Solidität, die im Konzern bereits vergessen schien und die manchen neuen Autoherstellern überhaupt fremd ist. Hier klickt jeder Schalter richtig, die Lenkung vermittelt Gefühl (siehe Fahrbericht) und die Optik bringt Wiedererkennungswert mit statt Austauschbarkeit. Der Kopf sagt: „Ja, aber die Technik ist nicht neu!“ Das Gefühl sagt: „Aber neu genug, und es fühlt sich gut an.“ Wer setzt sich durch? Wäre dieses Auto genau so vor fünf Jahren auf den Markt gekommen, hätte es die Baureihe sicher leichter gehabt.