US-Ministerium klagt wegen Wahl in Alaska

Mit der Klage soll verhindert werden, dass die Wahlergebnisse bestätigt werden, sollten Dan S. Sullivan aufgrund der Namensverwechslung mit Dan J. Sullivan Stimmen fehlen. Im umkämpften Staat Alaska konkurrieren mehrere Politiker um einen Senatsposten: Neben dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan und der Demokratin Mary Peltola tritt auch der ebenfalls republikanische Herausforderer Dan J. Sullivan an. Bei den US-Kongresswahlen am 3. November werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatsposten neu gewählt.