Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die ganze Show

Der fliegende Tesla Roadster kann nur eines nicht

Motor
17.10.2026 13:01
Porträt von krone.at
Von krone.at

Elon Musk erfüllt mit dem gerade präsentierten Tesla Roadster den Traum vom fliegenden Auto. Der Elektrobolide schlägt Rollen in der Luft, fliegt über Hindernisse und kann kopfüber stehen und fahren (alles im Video hier oben zu sehen). Nur eines kann er nicht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es mag kleinlich klingen, aber die Definition für Roadster ist „offener, zweisitziger Sportwagen“. Der Tesla Roadster ist zweisitzig, ein Sportwagen (was sonst, wenn er in unter einer Sekunde auf Tempo 100 beschleunigen kann?), aber sein Dach kann er nicht öffnen.

Das, was er kann, ist aber mehr als spektakulär. Da kann man über den unpassenden Namen hinwegsehen (heutzutage werden ja auch oft Autos als Coupés bezeichnet, die mehr als zwei Türen haben).

Noch spektakulärer wird sein, wenn Elon Musk seine Ankündigung wahr macht und den Wagen ab 2028 tatsächlich verkauft. Das hat er jedenfalls angekündigt. Wohlgemerkt: Ein Auto, das fliegen kann, soll nur handverlesen an wenige Kunden vergeben werden. Es wird kaum ein Land auf der Welt geben, in dem das zulassungsfähig ist.

Soi funktioniert der Düsenantrieb des Tesla Roadster

Die Kaltgas-Düsen werden mit komprimierter Luft bzw. Gas betrieben, das in einem von SpaceX entwickelten Hochdrucktank (COPV – Composite Overwrapped Pressure Vessel) bei rund 700 ba) gespeichert ist.

Das System lässt den komprimierten Druck über Ventile gezielt in die Kaltgas-Triebwerke (Cold-Gas-Thruster) strömen, wo die rasche Expansion des Gases den Schub erzeugt.

Eine vom Fahrzeug-Akku angetriebene Pumpe bzw. ein Onboard-Kompressor sorgt dafür, den Tank unter Druck zu halten.

Dieses Triebwerkspaket ersetzt im sogenannten „Rocket“-Paket unter anderem die Rücksitze, nutzt Luftfahrt- sowie Raketentechnologie und wurde in enger Zusammenarbeit mit SpaceX entwickelt.

Folgerichtig sagte Tesla-Boss Elon Musk: „Es ist kein sicherheitsoptimiertes Fahrzeug, aber es erreicht auf einer zehnteiligen Spaßskala das Level elf.“ Selbst bei der Vorführung saß kein Mensch im Cockpit, um sicherzustellen, dass wir niemanden töten“. Gesteuert wurde der „Rdstr“ fernbedient bzw. über vorprogrammierte Software.

Elon Musk führt neben Tesla auch die Raumfahrtfirma SpaceX, die entsprechend viel mit ...
Elon Musk führt neben Tesla auch die Raumfahrtfirma SpaceX, die entsprechend viel mit Düsenantrieben zu tun hat. Schon seit einiger Zeit wird spekuliert, dass er die beiden Unternehmen unter einem Dach zusammenbringen will.(Bild: Tesla)
(Bild: Tesla)
(Bild: Tesla)
(Bild: Tesla)
(Bild: Tesla)
(Bild: Tesla)
(Bild: Tesla)
(Bild: Tesla)
(Bild: Tesla)
(Bild: Tesla)

In den Handel kommen soll eine Version, die zwar den Kaltgasdüsen-Raketenantrieb hat, aber nicht fliegen kann. Man wird sich also mit der fulminanten Beschleunigung zufriedengeben müssen. Was einem das wert sein muss, ist nicht bekannt. Fest steht: Um das Auto zu bestellen, muss man erst einmal 250.000 Euro lockermachen.

Lesen Sie auch:
Bei der Präsentation in der texanischen Stadt Waco flog der Tesla Roadster dank seiner ...
Kurze Flüge möglich
Neuer Tesla-Roadster braucht keine Straßen mehr
16.10.2026

Antrieb von SpaceX
Musk führt neben Tesla auch die Raumfahrtfirma SpaceX, die entsprechend viel mit Düsenantrieben zu tun hat. Schon seit einiger Zeit wird spekuliert, dass er die beiden Unternehmen unter einem Dach zusammenbringen will. Bei Tesla rief Musk den Fokus auf autonomes Fahren und humanoide Roboter statt des heutigen Autoverkaufs aus. Der Roadster solle das letzte Tesla-Fahrzeug werden, das noch von Menschen gefahren wird, sagt er.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
17.10.2026 13:01
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Elon Musk
TeslaSpaceX
Auto
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die ganze Show
Der fliegende Tesla Roadster kann nur eines nicht
Mit fetten Flügeln
BMW S 450 RR: Nachwuchs bei den Supersportlern
10-80% in 5 Minuten!
BYD Atto 8: Der Erste, der mit einem Megawatt lädt
Klein, aber ganz groß
Smart #2: Überraschend bis in die Unterwäsche
Das „rote Herz“ bringt das Blut in Wallung: Der „Cuorerosso“ ist eine Studie von Alfa Romeo. Mit ...
Ente gut, alles gut?
Die Highlights des Pariser Autosalons 2026
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
117.571 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
88.113 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
85.355 mal gelesen
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1052 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
725 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
630 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Motor
Die ganze Show
Der fliegende Tesla Roadster kann nur eines nicht
Spaciges Kompakt-SUV
Ein Hauch von Sport für Hyundais neuen Tucson
Mit Dacia-Feature
Supersportler oberhalb des 911: Porsche Mission S
Kurze Flüge möglich
Neuer Tesla-Roadster braucht keine Straßen mehr
Gefahr bei 80 Prozent
Nächster Rückruf bei VW: Batterien können brennen!

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf