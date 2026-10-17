Der fliegende Tesla Roadster kann nur eines nicht

Die Kaltgas-Düsen werden mit komprimierter Luft bzw. Gas betrieben, das in einem von SpaceX entwickelten Hochdrucktank (COPV – Composite Overwrapped Pressure Vessel) bei rund 700 ba) gespeichert ist.

Das System lässt den komprimierten Druck über Ventile gezielt in die Kaltgas-Triebwerke (Cold-Gas-Thruster) strömen, wo die rasche Expansion des Gases den Schub erzeugt.

Eine vom Fahrzeug-Akku angetriebene Pumpe bzw. ein Onboard-Kompressor sorgt dafür, den Tank unter Druck zu halten.

Dieses Triebwerkspaket ersetzt im sogenannten „Rocket“-Paket unter anderem die Rücksitze, nutzt Luftfahrt- sowie Raketentechnologie und wurde in enger Zusammenarbeit mit SpaceX entwickelt.