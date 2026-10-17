Der fliegende Tesla Roadster kann nur eines nicht

Elon Musk erfüllt mit dem gerade präsentierten Tesla Roadster den Traum vom fliegenden Auto. Der Elektrobolide schlägt Rollen in der Luft, fliegt über Hindernisse und kann kopfüber stehen und fahren (alles im Video hier oben zu sehen). Nur eines kann er nicht.
Es mag kleinlich klingen, aber die Definition für Roadster ist „offener, zweisitziger Sportwagen“. Der Tesla Roadster ist zweisitzig, ein Sportwagen (was sonst, wenn er in unter einer Sekunde auf Tempo 100 beschleunigen kann?), aber sein Dach kann er nicht öffnen.
Das, was er kann, ist aber mehr als spektakulär. Da kann man über den unpassenden Namen hinwegsehen (heutzutage werden ja auch oft Autos als Coupés bezeichnet, die mehr als zwei Türen haben).
Noch spektakulärer wird sein, wenn Elon Musk seine Ankündigung wahr macht und den Wagen ab 2028 tatsächlich verkauft. Das hat er jedenfalls angekündigt. Wohlgemerkt: Ein Auto, das fliegen kann, soll nur handverlesen an wenige Kunden vergeben werden. Es wird kaum ein Land auf der Welt geben, in dem das zulassungsfähig ist.
Die Kaltgas-Düsen werden mit komprimierter Luft bzw. Gas betrieben, das in einem von SpaceX entwickelten Hochdrucktank (COPV – Composite Overwrapped Pressure Vessel) bei rund 700 ba) gespeichert ist.
Das System lässt den komprimierten Druck über Ventile gezielt in die Kaltgas-Triebwerke (Cold-Gas-Thruster) strömen, wo die rasche Expansion des Gases den Schub erzeugt.
Eine vom Fahrzeug-Akku angetriebene Pumpe bzw. ein Onboard-Kompressor sorgt dafür, den Tank unter Druck zu halten.
Dieses Triebwerkspaket ersetzt im sogenannten „Rocket“-Paket unter anderem die Rücksitze, nutzt Luftfahrt- sowie Raketentechnologie und wurde in enger Zusammenarbeit mit SpaceX entwickelt.
Folgerichtig sagte Tesla-Boss Elon Musk: „Es ist kein sicherheitsoptimiertes Fahrzeug, aber es erreicht auf einer zehnteiligen Spaßskala das Level elf.“ Selbst bei der Vorführung saß kein Mensch im Cockpit, um sicherzustellen, dass wir niemanden töten“. Gesteuert wurde der „Rdstr“ fernbedient bzw. über vorprogrammierte Software.
In den Handel kommen soll eine Version, die zwar den Kaltgasdüsen-Raketenantrieb hat, aber nicht fliegen kann. Man wird sich also mit der fulminanten Beschleunigung zufriedengeben müssen. Was einem das wert sein muss, ist nicht bekannt. Fest steht: Um das Auto zu bestellen, muss man erst einmal 250.000 Euro lockermachen.
Antrieb von SpaceX
Musk führt neben Tesla auch die Raumfahrtfirma SpaceX, die entsprechend viel mit Düsenantrieben zu tun hat. Schon seit einiger Zeit wird spekuliert, dass er die beiden Unternehmen unter einem Dach zusammenbringen will. Bei Tesla rief Musk den Fokus auf autonomes Fahren und humanoide Roboter statt des heutigen Autoverkaufs aus. Der Roadster solle das letzte Tesla-Fahrzeug werden, das noch von Menschen gefahren wird, sagt er.
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