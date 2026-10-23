Trump deutet weiteren Militäreinsatz gegen Iran an

Die Straße von Hormuz ist in den vergangenen Monaten zum zentralen Konfliktpunkt zwischen der iranischen Führung und dem Weißen Haus geworden. Irans Streitkräfte haben in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf Öltanker und Frachtschiffe intensiviert, um Trump mit steigenden Ölpreisen innenpolitisch unter Druck zu setzen. Die Ölpreise sind am Freitag weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee kostete zuletzt 116,25 US-Dollar (umgerechnet rund 104 Euro). Das sind 2,7 Prozent mehr als am Vortag.