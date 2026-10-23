Leader legte vor, Punkt für Schlusslicht nach 0:2

Der Auftakt des 13. Spieltags der Salzburger Liga hatte richtig viel Potenzial. Aufsteiger Golling führte bei Spitzenreiter Straßwalchen, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben. Derweil gab der SAK gegen das abgeschlagene Schlusslicht Schwarzach ein 0:2 aus der Hand, kam nur zu einem Remis.
Vor Seitenwechsel kam der Tabellenführer nie so recht ins Spiel. „Ich habe in der Pause gesagt, dass sie uns am Leben gelassen haben“, gestand auch Trainer Markus Scharrer ein. 15 Minuten später war das Spiel gedreht. Erst traf Johnson nach starker Vorarbeit von Forthuber (49.), dann drehte Berner das Spiel nach einem Freistoß aus spitzem Winkel (57.). „Das effizientere Team hat gewonnen“, bilanzierte Golling-Betreuer Philip Buck. Straßwalchen bleibt damit auf jeden Fall Erster, Bürmoos liegt sechs Zähler zurück und steht am Samstag gegen Siezenheim unter Druck, vor dem Gipfeltreff kommende Woche zumindest bis auf drei Punkte dran zu bleiben.
Derweil roch in Nonntal alles nach einem Pflichtsieg für die Hausherren. Und tatsächlich: Nach Lochpass traf Stürmer Lürzer frei zur Führung (11.), erhöhte nach abgewehrtem Ball per Heber von der Strafraumgrenze auf 2:0 (16.). „Das ist so ein Spiel, da musst du hungrig bleiben und mehr wollen. Das ist leider nicht gelungen“, war SAK-Boss Walter Larionows am Ende bedient. Denn Schwarzach, das auf Fünferkette umgestellt hatte, kam tatsächlich zurück. Zweimal schlug der Ball nach Ecken im Netz ein. Erst traf Gaßner (61.), dann glich Ofensberger (65.) aus. Dabei blieb es bis zum Ende. „Sehr wichtig für die Moral. Vielleicht hat es die Umstellung mal gebraucht“, war der gesperrte Gästecoach Mario Krimbacher happy. Sein Team verkürzte den Rückstand auf den Rest des Felds somit auf drei Zähler.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.