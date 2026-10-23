Leader legte vor, Punkt für Schlusslicht nach 0:2

Derweil roch in Nonntal alles nach einem Pflichtsieg für die Hausherren. Und tatsächlich: Nach Lochpass traf Stürmer Lürzer frei zur Führung (11.), erhöhte nach abgewehrtem Ball per Heber von der Strafraumgrenze auf 2:0 (16.). „Das ist so ein Spiel, da musst du hungrig bleiben und mehr wollen. Das ist leider nicht gelungen“, war SAK-Boss Walter Larionows am Ende bedient. Denn Schwarzach, das auf Fünferkette umgestellt hatte, kam tatsächlich zurück. Zweimal schlug der Ball nach Ecken im Netz ein. Erst traf Gaßner (61.), dann glich Ofensberger (65.) aus. Dabei blieb es bis zum Ende. „Sehr wichtig für die Moral. Vielleicht hat es die Umstellung mal gebraucht“, war der gesperrte Gästecoach Mario Krimbacher happy. Sein Team verkürzte den Rückstand auf den Rest des Felds somit auf drei Zähler.