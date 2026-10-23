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Salzburger Liga

Leader legte vor, Punkt für Schlusslicht nach 0:2

Salzburg: Sport-Nachrichten
23.10.2026 21:49
Daheim weiter makellos: Straßwalchen mit Eder und Berner
Daheim weiter makellos: Straßwalchen mit Eder und Berner(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Der Auftakt des 13. Spieltags der Salzburger Liga hatte richtig viel Potenzial. Aufsteiger Golling führte bei Spitzenreiter Straßwalchen, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben. Derweil gab der SAK gegen das abgeschlagene Schlusslicht Schwarzach ein 0:2 aus der Hand, kam nur zu einem Remis.

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Vor Seitenwechsel kam der Tabellenführer nie so recht ins Spiel. „Ich habe in der Pause gesagt, dass sie uns am Leben gelassen haben“, gestand auch Trainer Markus Scharrer ein. 15 Minuten später war das Spiel gedreht. Erst traf Johnson nach starker Vorarbeit von Forthuber (49.), dann drehte Berner das Spiel nach einem Freistoß aus spitzem Winkel (57.). „Das effizientere Team hat gewonnen“, bilanzierte Golling-Betreuer Philip Buck. Straßwalchen bleibt damit auf jeden Fall Erster, Bürmoos liegt sechs Zähler zurück und steht am Samstag gegen Siezenheim unter Druck, vor dem Gipfeltreff kommende Woche zumindest bis auf drei Punkte dran zu bleiben.

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Derweil roch in Nonntal alles nach einem Pflichtsieg für die Hausherren. Und tatsächlich: Nach Lochpass traf Stürmer Lürzer frei zur Führung (11.), erhöhte nach abgewehrtem Ball per Heber von der Strafraumgrenze auf 2:0 (16.). „Das ist so ein Spiel, da musst du hungrig bleiben und mehr wollen. Das ist leider nicht gelungen“, war SAK-Boss Walter Larionows am Ende bedient. Denn Schwarzach, das auf Fünferkette umgestellt hatte, kam tatsächlich zurück. Zweimal schlug der Ball nach Ecken im Netz ein. Erst traf Gaßner (61.), dann glich Ofensberger (65.) aus. Dabei blieb es bis zum Ende. „Sehr wichtig für die Moral. Vielleicht hat es die Umstellung mal gebraucht“, war der gesperrte Gästecoach Mario Krimbacher happy. Sein Team verkürzte den Rückstand auf den Rest des Felds somit auf drei Zähler.

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