Langjähriger Sportreporter bei Unfall verstorben

„Du hast viel gesehen von der Welt, weil du immer neugierig bliebst. Zuletzt hast du mit Sylvia (Pfeffers Ehefrau, Anm.) Italien erkundet, bis zur Stiefelspitze hinab. Du kanntest Regionen, die noch Geheimtipps sind, wie das kleine Georgien am Kaukasus. Viele neue Ziele warteten auf dich und deine Familie – auf Tochter Clara, die dir als Journalistin beruflich folgt; auf Sohn Matteo, der als Weltreisender die Sport-Leidenschaft seines Vaters geerbt hat. Auf Gattin Sylvia, die mit ihrer Heimatstadt Rio immer den schmerzlichen Verlust verbinden wird. Sie alle werden schwer zu tragen haben. Unsere Gedanken sind bei ihnen. Und bei dir, lieber Michael, der du uns so unvermutet verlassen hast“, schrieb Leissl auf der Homepage des Verbandes Deutscher Sportjournalisten.