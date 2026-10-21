Langjähriger Sportreporter bei Unfall verstorben

Das ZDF trauert um Michael Pfeffer. Der langjährige Sportreporter des öffentlich-rechtlichen TV-Senders ist im Alter von 67 Jahren bei einem Unfall in Rio de Janeiro ums Leben gekommen, wie sein Weggefährte Peter Leissl in einem Nachruf erklärte.
„Du hast viel gesehen von der Welt, weil du immer neugierig bliebst. Zuletzt hast du mit Sylvia (Pfeffers Ehefrau, Anm.) Italien erkundet, bis zur Stiefelspitze hinab. Du kanntest Regionen, die noch Geheimtipps sind, wie das kleine Georgien am Kaukasus. Viele neue Ziele warteten auf dich und deine Familie – auf Tochter Clara, die dir als Journalistin beruflich folgt; auf Sohn Matteo, der als Weltreisender die Sport-Leidenschaft seines Vaters geerbt hat. Auf Gattin Sylvia, die mit ihrer Heimatstadt Rio immer den schmerzlichen Verlust verbinden wird. Sie alle werden schwer zu tragen haben. Unsere Gedanken sind bei ihnen. Und bei dir, lieber Michael, der du uns so unvermutet verlassen hast“, schrieb Leissl auf der Homepage des Verbandes Deutscher Sportjournalisten.
Olympia, Wintersport, Tour de France
Jahrzehntelang zählte Pfeffer zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Sportberichterstattung, zwischen 1998 und 2011etwa kommentierte er gemeinsam mit Leissl die Tour de France, aber auch bei den Olympischen Spielen oder im Wintersport war Pfeffer für das ZDF im Einsatz.
Nun verstarb der Reporter im Alter von 67 Jahren bei einem Sportunfall. Genauere Details zur Todesursache sind öffentlich nicht bekannt.
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