Leclerc rast im 1. Freien Training zur Bestzeit

Verstappen fand mit seinen Äußerungen Unterstützung bei anderen Fahrern, darunter der amtierende Weltmeister Lando Norris. „Es ist ziemlich schlimm. Es gibt viele Stellen, an denen ich Kopfschmerztabletten nehmen muss, bevor ich auf die Strecke gehe, einfach weil es so holprig ist und man wegen der Unebenheiten ziemlich hart mit dem Kopf gegen die Kopfstützen und so stößt“, sagte der Brite. „Das ist also sicherlich keine angenehme Sache. Aber wir können nicht viel dagegen tun“, sagte der Brite vor der möglichen Titelentscheidung.