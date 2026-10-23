Landesliga-Kicker räumte im Casino groß ab!

Spittal jubelt schon vor dem Auswärtsspiel bei St. Michael/Lav.! Ein Kicker räumte am Donnerstag im Casino ab. Drei Ausschlüsse in zwölf Partien: Köttmannsdorfs Trainer sind die „Bad Boys“ der Liga. Und: Landskron stoppt den SAK-Lauf, St. Veit übernimmt die Tabellenführung in der Kärntner Liga.
Achtung! Hat Köttmannsdorf die schlimmste Trainerbank der Kärntner Liga? Es scheint so! Coach Patrick Striednig kassierte heuer zwei Ausschlüsse, in der 7. und der 11. Runde. Letzte Woche wurde er von seinem „Co“ Bernard Stepjanovic vertreten. Der verlor gegen Grafenstein die Fassung, beschimpfte Schiri Gerold Glantschnig, wurde ebenso ausgeschlossen und bekam eine Sperre von drei Spielen aufgebrummt.
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