Landesliga-Kicker räumte im Casino groß ab!

Achtung! Hat Köttmannsdorf die schlimmste Trainerbank der Kärntner Liga? Es scheint so! Coach Patrick Striednig kassierte heuer zwei Ausschlüsse, in der 7. und der 11. Runde. Letzte Woche wurde er von seinem „Co“ Bernard Stepjanovic vertreten. Der verlor gegen Grafenstein die Fassung, beschimpfte Schiri Gerold Glantschnig, wurde ebenso ausgeschlossen und bekam eine Sperre von drei Spielen aufgebrummt.