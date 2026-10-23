15.000 Leute schauten Fünftliga-Tormann zu!

Gallneukirchen nahm Liga-Krösus Oedt als erstes Team Punkte ab, Goalie Lukas Kürnsteiner hatte doppelten Grund zur Freude: Sein Instagram-Video über das Match sahen 15.000 Leute, auch bei der heutigen Partie gegen Blau-Weiß Linz II will der Torwart einen Online-Hit landen.