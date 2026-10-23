Honda baut Autobahn, die Autos induktiv auflädt

Im japanischen Geschäftsjahr 2027 (ab April) folgt der nächste Schritt. Auf der Tateyama Expressway in der Präfektur Chiba soll das System erstmals auf einer öffentlichen Autobahn getestet werden. Dann geht es vor allem darum, wie zuverlässig die Energieübertragung bei höheren Geschwindigkeiten funktioniert.