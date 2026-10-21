Familien-Mercedes stolpert über seinen Antrieb

Auf dem Papier fehlt es also an nichts. Beim Anfahren fühlt sich das aber anders an. Unser Testwagen zeigte eine ausgeprägte Anfahrschwäche. Pedal drücken – kurze Denkpause – und erst danach setzt die Leistung so ein, wie man es von 211 PS erwarten würde. Beim schnellen Einfädeln oder Herausbeschleunigen aus einer Kreuzung irritiert das nicht nur, sondern kann sogar zu gefährlichen Situationen führen.