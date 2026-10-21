Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GLB 220 4matic

Familien-Mercedes stolpert über seinen Antrieb

Motor
21.10.2026 10:55
Der Mercedes GLB ist sowohl als Verbrenner als auch mit Elektroantrieb arhältlich.
Der Mercedes GLB ist sowohl als Verbrenner als auch mit Elektroantrieb arhältlich.(Bild: Stephan Schätzl)
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

Der neue Mercedes GLB ist groß, geräumig, hervorragend gedämmt und als Siebensitzer einer der praktischsten Mercedes überhaupt. Im 220 4matic soll ein aufwendiger 48-Volt-Hybrid außerdem Benzinerkomfort mit niedrigem Verbrauch verbinden. Im Test überzeugte gerade der Antrieb allerdings am wenigsten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eigentlich müsste der Mercedes GLB 220 4matic genau der richtige Familien-Benz sein. Er ist kantiger und praktischer als viele andere moderne SUVs, bietet auf Wunsch sieben Sitze (okay, fünf plus zwei), darf zwei Tonnen ziehen und ist inzwischen stattliche 4,73 Meter lang. Trotzdem wirkt er beim Fahren angenehm handlich und vor allem: leise.

Wind- und Abrollgeräusche bleiben sehr gut draußen, das Fahrwerk passt mit seiner komfortablen Grundabstimmung ebenfalls zum Charakter des Autos. Wer einen GLB kauft, sucht vermutlich selten die Ideallinie am Gebirgspass, eher den Reisepass für lange Reisen mit der Familie.

Der Fünfsitzer schluckt 540 Liter, maximal 1715 Liter Gepäck. Mit eingebauter dritter Sitzreihe sind es 480 beziehungsweise 1605 Liter. Gegenüber dem Vorgänger ist der neue GLB fast zehn Zentimeter länger geworden, der Radstand wuchs um sechs Zentimeter.

Der Kofferraum ist groß – und präsentierte sich dem Fahrer einmal bei der Rückkehr vom Einkauf ...
Der Kofferraum ist groß – und präsentierte sich dem Fahrer einmal bei der Rückkehr vom Einkauf in ganzer Pracht. Obwohl er ihn gar nicht geöffnet hat.(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)

211 PS machen beim Losfahren kurz Pause 
Umso überraschender ist der Antrieb. Im GLB 220 arbeitet ein neuer 1,5-Liter-Vierzylinder mit 190 PS und 300 Nm, unterstützt von einem 22 kW/30 PS starken Elektromotor im Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Das ergibt offiziell 211 PS Systemleistung und 380 Nm. Der 220 4matic sprintet in 7,5 Sekunden auf 100 km/h und erreicht 212 km/h. 

Auf dem Papier fehlt es also an nichts. Beim Anfahren fühlt sich das aber anders an. Unser Testwagen zeigte eine ausgeprägte Anfahrschwäche. Pedal drücken – kurze Denkpause – und erst danach setzt die Leistung so ein, wie man es von 211 PS erwarten würde. Beim schnellen Einfädeln oder Herausbeschleunigen aus einer Kreuzung irritiert das nicht nur, sondern kann sogar zu gefährlichen Situationen führen.

(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)

Ursache mag die Abstimmung des Achtgang-Doppelkupplungsgetriebes sein. Die ist auch ansonsten nicht wirklich gelungen: Sie hält die Gänge teilweise auffällig lange, lässt den Benziner unnötig drehen und legt den nächsten Gang gelegentlich ziemlich rustikal ein. Auch beim Wechsel zwischen Segeln, elektrischem Unterstützen und wieder einsetzendem Verbrenner fehlt es mitunter an Geschmeidigkeit.

Das ist ausgerechnet deshalb bemerkenswert, weil Mercedes den Übergang zwischen E-Motor und Verbrenner als für den Fahrer „fast unmerklich“ beschreibt. Das war er in unserem Auto nicht. Positiv ist jedoch, dass der GLB eine Segelfunktion überhaupt anbietet. Auch adaptive Rekuperation ist möglich. Sie funktioniert gut, ist aber generell nicht jedermanns Sache.

Technisch ist der Hybrid durchaus clever
Dabei steckt hinter dem System interessante Technik. Die kleine 1,3-kWh-Batterie macht den GLB zwar nur zum Mildhybrid, ermöglicht bei geringer Last kurzzeitig aber trotzdem rein elektrisches Fahren. Bis etwa 100 km/h ist elektrisches Segeln mit abgekoppeltem Verbrenner möglich, beim Verzögern gewinnt der E-Motor in allen acht Gängen bis zu 25 kW zurück.

(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)

Es entsteht ein seltsamer Gegensatz: Ist der Antriebsstrang einmal im Fluss, passt er hervorragend zum leisen GLB. Die Übergänge dazwischen sind das Problem.

7,9 Liter statt Hybrid-Wunder
Und dann wäre da noch der Verbrauch. Mercedes nennt für den GLB 220 4matic je nach Konfiguration 6,1 bis 6,7 Liter nach WLTP. In unserem Test standen am Ende 7,9 l/100 km im Bordcomputer.

Lesen Sie auch:
Sparsam und spritzig
Mercedes CLA: Echt der versprochene große Wurf?
10.12.2025
Lieber den Stromer?
Mercedes CLA 220: Cooler Kombi mit einer Schwäche
19.08.2026

Das ist für ein 1,9 Tonnen schweres, 211 PS starkes Allrad-SUV kein katastrophaler Wert. Für einen Antrieb, dessen beträchtlicher technischer Aufwand ausdrücklich der Effizienz dienen soll, ist er aber auch keine Ruhmestat.

Gute Ideen – und ein paar seltsame
Innen zeigt Mercedes ebenfalls Licht und Schatten. Das neue MBUX sieht brillant aus (wenn man gerne vor eine Glaswand sitzt) und reagiert schnell. Im digitalen Kombiinstrument kann man sogar die Motordrehzahl als Zahlenwert verfolgen - man fragt sich nur, wozu das gut sein soll.

Einen klassischen Startvorgang braucht es nicht mehr: einsteigen, Bremse, Fahrstufe wählen, los. Auch der Blinker gibt sich akustisch äußerst zurückhaltend – so zurückhaltend, dass man mitunter nachschaut, ob man ihn tatsächlich eingeschaltet hat.

Die Kommunikation zwischen dem Mercedes-System MBUX und Apple CarPlay lässt bisweilen zu ...
Die Kommunikation zwischen dem Mercedes-System MBUX und Apple CarPlay lässt bisweilen zu wünschen übrig: Häufig wird der aktuell auf Spotify gespielte Titel nicht erkannt – obwohl er gerade läuft.(Bild: Stephan Schätzl)

Weniger gelungen ist die Fensterheberlösung. Für vier Seitenscheiben stehen dem Fahrer nicht mehr vier eigene Schalter zur Verfügung; die Bedienung muss zwischen vorne und hinten umgeschaltet werden. Das spart zwei Schalter und produziert dafür einen zusätzlichen Bedienschritt.

Die Fensterheberschalter sind schön, aber zwei zu wenig.
Die Fensterheberschalter sind schön, aber zwei zu wenig.(Bild: Stephan Schätzl)

Auch mit Ablagen ist der GLB vorne nicht übermäßig großzügig, 1,5-Liter-PET-Flaschen bringt man aber vernünftig unter.

Kurios: Das Fach unter der Mittelarmlehne lässt sich so leicht auslösen, dass man es mit einem aufgestützten Ellbogen versehentlich öffnen kann.

Bei Dunkelheit kommt noch ein Detail hinzu: Teile der üppigen Ambientebeleuchtung spiegeln sich in den Scheiben – ausgerechnet vor dem Außenspiegel. Hübsch im Stand, während der Fahrt weniger willkommen.

Der Knopf für das Fach in der Mittelarmlehne ist ungünstig positioniert.
Der Knopf für das Fach in der Mittelarmlehne ist ungünstig positioniert.(Bild: Stephan Schätzl)

Fahrzit:
Das große Ganze ist überzeugender als manche Details. Platz, Sitzposition, Geräuschkomfort, Fahrwerk und die enorme Alltagstauglichkeit gehören zu seinen Stärken. Dazu darf der 4MATIC zwei Tonnen Anhängelast ziehen und bringt trotz optionaler sieben Sitze noch familiengerechten Gepäckraum mit. Leer wiegt er laut Zulassung allerdings bereits 1903 Kilogramm. 

Der GLB ist damit ein ausgesprochen guter Familien-Mercedes. Nur ausgerechnet dort, wo der aufwendige Hybrid besonders elegant wirken sollte, fehlt ihm die Eleganz: Beim Losfahren wartet man, beim Schalten ruckt es gelegentlich, und an der Tankstelle relativieren 7,9 Liter den technischen Aufwand. Ein leises, komfortables und enorm praktisches Auto – mit einem Antrieb, der dringend noch etwas Feinschliff vertragen könnte.

Warum?
Praktisch und geräumig
Feines Bediensystem
Komfortables Fahrwerk

Warum nicht?
Antriebsabstimmung braucht Feinschliff

Oder vielleicht?
BMW X1, Audi Q3, VW Tayron, Volvo XC60, Skoda Kodiaq

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
21.10.2026 10:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sollte Model T heißen
Tesla Roadster: Noch vieles offen beim Flugauto
Einer für die Familie
VW ID. Tiguan: Wie neu ist der ID.4-Nachfolger?
Die ganze Show
Der fliegende Tesla Roadster kann nur eines nicht
Mit fetten Flügeln
BMW S 450 RR: Nachwuchs bei den Supersportlern
10-80% in 5 Minuten!
BYD Atto 8: Der Erste, der mit einem Megawatt lädt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
115.417 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
102.401 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
92.846 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1522 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1343 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
975 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Mehr Motor
GLB 220 4matic
Familien-Mercedes stolpert über seinen Antrieb
Sollte Model T heißen
Tesla Roadster: Noch vieles offen beim Flugauto
Einer für die Familie
VW ID. Tiguan: Wie neu ist der ID.4-Nachfolger?
Teurer werden sie auch
Nachfrage nach Gebraucht-Stromern explodiert!
Fährt weit, aber...
Hyundai Ioniq 3: Topversion im Sprint Schlusslicht

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf