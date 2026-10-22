Mit der „Krone“ einen neuen VW ID. Polo gewonnen!

„Eigentlich waren wir auf der Ausschau nach einem Nachfolger für unseren Audi A3, der ist zwanzig Jahre alt und hat schon 340.000 Kilometer auf dem Tacho“, verrät Anika Garber. Nun sollte es ein Elektroauto werden. Deshalb zog es sie mit ihrem Partner Max Wittmann so wie über 70.000 andere Besucher heuer zu den Wiener Elektro Tagen auf den Rathausplatz. Und zum „Krone“-Stand, wo sie am Gewinnspiel um einenVW ID. Polo teilnahmen – und gewannen! Jetzt hat das junge Paar eines der ersten Modelle in Österreich erhalten ...