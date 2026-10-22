Mit der „Krone“ einen neuen VW ID. Polo gewonnen!

Ein Besuch bei den Wiener Elektro Tagen auf dem Wiener Rathausplatz und dem dortigen „Krone“-Stand hat sich für ein junges Paar besonders ausgezahlt: Anika Garber und Max Wittmann räumten den Hauptgewinn, einen nagelneuen VW ID. Polo ab. Nun hat das junge Paar eines der ersten Modelle in Österreich erhalten – und ging damit gleich auf Reise!
„Eigentlich waren wir auf der Ausschau nach einem Nachfolger für unseren Audi A3, der ist zwanzig Jahre alt und hat schon 340.000 Kilometer auf dem Tacho“, verrät Anika Garber. Nun sollte es ein Elektroauto werden. Deshalb zog es sie mit ihrem Partner Max Wittmann so wie über 70.000 andere Besucher heuer zu den Wiener Elektro Tagen auf den Rathausplatz. Und zum „Krone“-Stand, wo sie am Gewinnspiel um einenVW ID. Polo teilnahmen – und gewannen! Jetzt hat das junge Paar eines der ersten Modelle in Österreich erhalten ...
... und konnte sein Glück kaum fassen: „Beim Anruf dachten wir zuerst an einen Scherz“, verrät Anika bei der Übergabe im Autohaus Wiesinger in Mistelbach, der Heimat ihres Partners Max, „und jetzt haben wir eine Riesenfreude. Wir fahren damit auch gleich auf Kurzurlaub in die Schweiz.“ Das ist gar kein Problem: Mit dem 52-kWh-Akku fährt der Elektro-Flitzer bis zu 452 km weit.
„Idealer Begleiter für den Alltag“
„Mit dem ID. Polo dürfen sich die beiden über ein ganz besonderes Fahrzeug freuen“, gratuliert auch Gudrun Zeilinger, Markenleitung Volkswagen Pkw Österreich, „der ID. Polo verbindet kompaktes Design mit den Vorteilen vollelektrischer Mobilität und ist damit der ideale Begleiter für den Alltag.“
Der Audi A3 hat übrigens noch nicht ausgedient, er bleibt in der Familie der glücklichen Gewinner: „Den bekommt die Cousine.“
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