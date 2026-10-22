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Bei Wr. Elektro Tagen

Mit der „Krone“ einen neuen VW ID. Polo gewonnen!

Motor
22.10.2026 10:30
Die glücklichen Sieger des „Krone“-Gewinnspiels bei den Wiener Elektro Tagen, Anika Garber (ganz ...
Die glücklichen Sieger des „Krone“-Gewinnspiels bei den Wiener Elektro Tagen, Anika Garber (ganz rechts) und Max Wittmann (2.v.re.), mit ihrem neuen VW ID. Polo!(Bild: Attila Molnar)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Besuch bei den Wiener Elektro Tagen auf dem Wiener Rathausplatz und dem dortigen „Krone“-Stand hat sich für ein junges Paar besonders ausgezahlt: Anika Garber und Max Wittmann räumten den Hauptgewinn, einen nagelneuen VW ID. Polo ab. Nun hat das junge Paar eines der ersten Modelle in Österreich erhalten – und ging damit gleich auf Reise!

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„Eigentlich waren wir auf der Ausschau nach einem Nachfolger für unseren Audi A3, der ist zwanzig Jahre alt und hat schon 340.000 Kilometer auf dem Tacho“, verrät Anika Garber. Nun sollte es ein Elektroauto werden. Deshalb zog es sie mit ihrem Partner Max Wittmann so wie über 70.000 andere Besucher heuer zu den Wiener Elektro Tagen auf den Rathausplatz. Und zum „Krone“-Stand, wo sie am Gewinnspiel um einenVW ID. Polo teilnahmen –  und gewannen! Jetzt hat das junge Paar eines der ersten Modelle in Österreich erhalten ...

Anika Garber und Max Wittmann nahmen gleich in ihrem neuen Auto Platz.
Anika Garber und Max Wittmann nahmen gleich in ihrem neuen Auto Platz.(Bild: Attila Molnar)

... und konnte sein Glück kaum fassen: „Beim Anruf dachten wir zuerst an einen Scherz“, verrät Anika bei der Übergabe im Autohaus Wiesinger in Mistelbach, der Heimat ihres Partners Max, „und jetzt haben wir eine Riesenfreude. Wir fahren damit auch gleich auf Kurzurlaub in die Schweiz.“ Das ist gar kein Problem: Mit dem 52-kWh-Akku fährt der Elektro-Flitzer bis zu 452 km weit.

Die glücklichen Gewinner Anika Garber und Max Wittmann erhielten ihren neuen VW ID. Polo von ...
Die glücklichen Gewinner Anika Garber und Max Wittmann erhielten ihren neuen VW ID. Polo von Elisabeth Kurz (VW Österreich), Martin Boigner (Autohaus Wiesinger) und „Krone“-Motor-Ressortleiter Stefan Burgstaller (v.re.n.li.).(Bild: Attila Molnar)

„Idealer Begleiter für den Alltag“
„Mit dem ID. Polo dürfen sich die beiden über ein ganz besonderes Fahrzeug freuen“, gratuliert auch Gudrun Zeilinger, Markenleitung Volkswagen Pkw Österreich, „der ID. Polo verbindet kompaktes Design mit den Vorteilen vollelektrischer Mobilität und ist damit der ideale Begleiter für den Alltag.“

Alles im Griff, echte Tasten und feine Verarbeitung inklusive: Das Cockpit des neuen VW ID. ...
Alles im Griff, echte Tasten und feine Verarbeitung inklusive: Das Cockpit des neuen VW ID. Polo.(Bild: Attila Molnar)

Der Audi A3 hat übrigens noch nicht ausgedient, er bleibt in der Familie der glücklichen Gewinner: „Den bekommt die Cousine.“

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