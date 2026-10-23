Sommerzeit geht in der Nacht auf Sonntag zu Ende

In Österreich hat die Regierung die Zeitumstellung sogar per Verordnung festgelegt – und zwar bis 2031. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat das mit dem „Sicherstellen des Funktionierens des Binnenmarkts durch eine unionsweit einheitliche Regelung“ begründet. Studien kommen zu dem Schluss, dass das ursprüngliche Argument für die Einführung – nämlich die Energieeinsparungen – eher nicht zu tragen kommt, sprich die tatsächlichen Effekte nur gering sind.