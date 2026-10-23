Fischer: „Verstehe, dass sie Schnauze voll haben“

„Grausliger Tag“

Auch die eigene Enttäuschung war Fischer deutlich anzumerken: „So ein grausliger Tag schon wieder. Es macht derzeit wenig Spaß – ich will keine Ausreden suchen, das bringt nichts.“ Die Gründe für die Negativserie sieht der 31-Jährige vor allem bei der Mannschaft selbst: „Es liegt nur an uns Spielern.“