BYD Atto 8: Der Erste, der mit einem Megawatt lädt

Wo soll er denn laden?

BYD eröffnet in diesen Tagen die erste Flash-Charging-Ladestation in Österreich, bis Ende 2027 sollen es allein in Österreich 100 Stück sein, europaweit sogar 3000. Die Technik verspricht eine Ladeleistung von bis zu 1500 Kilowatt, also 1,5 MW. Allerdings braucht man nicht einmal eine solche Station, um von den technischen Fähigkeiten des BYD Atto 8 zu profitieren, wie der Hersteller versichert. An einer der verbreiteten 400-kW-Stationen zieht er von Anfang an die volle Leistung und behält sie bis fast zum Schluss bei. Also auch hier wird das Laden ungleich schneller gehen als bei anderen E-Autos.