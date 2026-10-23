Näher geht kaum: Smartes Birdfy-Vogelhaus im Test

Eichhörnchen, Krähe, Kohlmeise, Kleiber und mitunter auch der Buntspecht – sie alle sind inzwischen gern gesehene Gäste auf unserem Balkon. Die Begegnungen fotografisch festzuhalten, ist allerdings schwierig: Eine Fliegengittertür, Jalousien und Fensterscheiben, die dringend mal wieder geputzt werden müssten, aber vor allem die natürliche Scheu der Tiere erschweren das Vorhaben. Abhilfe versprechen smarte Vogelhäuschen wie der „Feeder Metal 2 4K“ von Birdfy. Wir haben ihn getestet.
Birdfy ist eine Marke des chinesischen Smart-Home- und Sicherheitstechnikunternehmens Netvue. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen weltweit führender Anbieter „intelligenter Vogelbeobachtungsausrüstung und -ökosysteme“ und hat es sich zur Aufgabe gemacht, „die Wunder der Natur für alle zugänglich zu machen“. Das Sortiment umfasst inzwischen zahlreiche Futterspender, Vogelhäuschen und Wassertränken in unterschiedlichen Größen, Formen und Materialien.
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