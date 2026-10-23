Näher geht kaum: Smartes Birdfy-Vogelhaus im Test

Eichhörnchen, Krähe, Kohlmeise, Kleiber und mitunter auch der Buntspecht – sie alle sind inzwischen gern gesehene Gäste auf unserem Balkon. Die Begegnungen fotografisch festzuhalten, ist allerdings schwierig: Eine Fliegengittertür, Jalousien und Fensterscheiben, die dringend mal wieder geputzt werden müssten, aber vor allem die natürliche Scheu der Tiere erschweren das Vorhaben. Abhilfe versprechen smarte Vogelhäuschen wie der „Feeder Metal 2 4K“ von Birdfy. Wir haben ihn getestet.