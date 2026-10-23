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„Zu Glück zwingen“

Rapper Ski Aggu verbietet Handys auf seiner Tour

Stars & Society
23.10.2026 21:44
Der Rapper Ski Aggu hat ein Handyverbot bei seiner kommenden Tour angekündigt.
Der Rapper Ski Aggu hat ein Handyverbot bei seiner kommenden Tour angekündigt.(Bild: GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Rapper Ski Aggu hat ein Handyverbot bei seiner kommenden Tour angekündigt. „Als selbst „handysüchtige Person sage ich, dass wir uns zu unserem Glück zwingen müssen, indem wir Handys auf dem Konzert verbieten“, sagte er. Die Leute hätten wieder Lust auf einen Ort, an dem sie einfach abschalten könnten.

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Durch das Verbot würden sie noch mehr im Moment sein und die Erinnerungen im Kopf abspeichern, ist der Künstler überzeugt, der immer mit Skibrille auftritt und bürgerlich August Jean Diederich heißt. Prinzipiell habe er nichts gegen Handys im Publikum, aber die kollektive Nutzung habe so sehr überhandgenommen, dass die Leute sich wieder nach einem handyfreien Ort sehnten. „Genauso ist es ja auch in vielen Nachtclubs“, sagte der Rapper (28).

Das Verbot will er auf Vertrauensbasis umsetzen. Das Publikum werde die Regel wohl respektieren. Ski Aggu hat vor einer Woche sein neues Album „Ski Aggu Musik“ veröffentlicht und wird damit ab 2027 auf Tour gehen. Am 25. März wird er im Wiener Gasometer auftreten. Der 28-Jährige hat in sozialen Medien eine große Reichweite und ist mit Videos schon mehrfach viral gegangen.

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Kein Einzelfall
Auch bei anderen Künstlerinnen und Künstlern sind Smartphones tabu. Fans des US-Sängers Bob Dylan müssen bei Konzerten etwa auf Fotos verzichten. Auch die US-Sängerin Phoebe Bridgers erteilte ein Handyverbot bei ihren Shows. Eine gemeinsame Tour von Rapper RIN und Sänger Schmyt hieß sogar „No Phones Allowed“, also „keine Smartphones erlaubt“.

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