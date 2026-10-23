Rapper Ski Aggu verbietet Handys auf seiner Tour

Durch das Verbot würden sie noch mehr im Moment sein und die Erinnerungen im Kopf abspeichern, ist der Künstler überzeugt, der immer mit Skibrille auftritt und bürgerlich August Jean Diederich heißt. Prinzipiell habe er nichts gegen Handys im Publikum, aber die kollektive Nutzung habe so sehr überhandgenommen, dass die Leute sich wieder nach einem handyfreien Ort sehnten. „Genauso ist es ja auch in vielen Nachtclubs“, sagte der Rapper (28).