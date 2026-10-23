Hochmair stand nach Aufführung ohne Sachen da

Eigentlich kann Schauspieler Philipp Hochmair gar nicht genug ablegen. In der Rolle als Salzburgs Jedermann stand er im vergangenen Sommer zum ersten Mal sogar komplett nackt auf der Bühne. Bei seinem jüngsten Auftritt im deutschen Hamburg kam dem Mimen allerdings mehr abhanden, als ihm lieb war...
„Nach dem Auftritt in der Elbphilharmonie ist mir meine Tasche abhandengekommen! Hat sie wer gesehen?“, postete der Schauspiel-Star verzweifelt in seiner Instagram-Story. Seine Fans bittet er dringend um Mithilfe. Schließlich habe er in besagter Tasche viele seiner Requisiten für die Bühnenshow transportiert.
Und der Mime hat auch schon eine Ahnung, wohin seine Utensilien verschwunden sein könnten: Nach der Vorstellung dürfte das Gepäck schlichtweg in ein falsches Taxi verladen worden sein.
„Das Taxi wurde vorher anscheinend von einer Christine oder Christina in die Elphi bestellt“, erläutert Hochmair weiter. In der Hoffnung, dass die Verwechslung des Gepäcks mittlerweile aufgefallen ist, bittet der 53-Jährige die besagte Dame, sich bei ihm zu melden.
Sollte das gute Stück nicht wieder auftauchen, wird Hochmair bei seinem nächsten Auftritt wohl nicht nur ohne Gewand, sondern auch ohne Requisiten auf der Bühne stehen müssen...
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