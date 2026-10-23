Wiener Austria verliert Krisenduell in Altach

Erster Torschuss sitzt

Im Aufeinandertreffen Vorletzter gegen Drittletzter entwickelte sich ein Spiel, das den Tabellenstand widerspiegelte. Verlieren verboten galt für beide Teams, die vor allem bemüht waren, nichts zuzulassen und entsprechend defensiv konzentriert agierten. Offensiv gelang 40 Minuten lang dort und da nichts. Der erste Schuss der Austria auf das Tor brachte die Führung, Eggestein traf aus einem Getümmel.