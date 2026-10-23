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Violette am Boden

Wiener Austria verliert Krisenduell in Altach

Bundesliga
23.10.2026 21:20
Bauchlandung für die Austria in Altach
Bauchlandung für die Austria in Altach(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wiener Austria ist mit einer Niederlage im Kellerduell der Bundesliga tiefer in die Krise geschlittert und droht am Samstag auf den letzten Platz abzurutschen.

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Die Mannschaft des unter Druck geratenen Trainers Stephan Helm verspielte am Freitag zum Auftakt der zehnten Runde beim Tabellennachbarn SCR Altach eine 1:0-Pausenführung und musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Altach feierte den zweiten Sieg in den jüngsten acht Spielen und schob sich auf Rang neun vor.

(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Johannes Eggestein brachte die Austria in Führung (40.). Patrick Greil mit einem herrlichen Freistoßtreffer (70.) und Yann Massombo (80.) drehten die Partie zugunsten der Vorarlberger. Die Austria ist damit weiter seit Februar 2022 in Altach sieglos und würde bei einem WAC-Sieg am Samstag in Hartberg die Rote Laterne übernehmen.

(Bild: GEPA)

Erster Torschuss sitzt
Im Aufeinandertreffen Vorletzter gegen Drittletzter entwickelte sich ein Spiel, das den Tabellenstand widerspiegelte. Verlieren verboten galt für beide Teams, die vor allem bemüht waren, nichts zuzulassen und entsprechend defensiv konzentriert agierten. Offensiv gelang 40 Minuten lang dort und da nichts. Der erste Schuss der Austria auf das Tor brachte die Führung, Eggestein traf aus einem Getümmel.

(Bild: GEPA)

Die Charakteristik des Spiels mit viel Kampf und kaum spielerischen Glanzlichtern änderte sich dadurch zunächst nicht. Zumindest wurde den gut 4.200 Zuschauern ein paar Chancen geboten. Eggestein vergab für die Austria (52.), Massombo für Altach (63.).

(Bild: GEPA)

Traumfreistoß bringt die Wende
Aus einem Standard gelang den Heimischen der Ausgleich. Greil hämmerte einen Freistoß von der Strafraumgrenze ins kurze Kreuzeck. Die Mannschaft von Trainer Ognjen Zaric gab sich mit dem Punkt nicht zufrieden und setzte die Austria im Finish unter Druck.

(Bild: GEPA)

Belohnt wurden die Bemühungen durch Massombo. Altach schaffte damit einen Schritt nach vorne, die Austria steckt dagegen eine Woche vor dem Derby gegen Rapid ganz tief in der Krise. Die mitgereisten Fans wendeten sich nach Schlusspfiff ab und zeigten der Mannschaft nur den Rücken.

SCR Altach - FK Austria Wien 2:1 (0:1)
Altach, Stadion Schnabelholz, 4200, SR Talic.

Tore: 0:1 (40.) Eggestein, 1:1 (70.) Greil (Freistoß), 2:1 (80.) Massombo

Altach: Stojanovic – Zech, Milojevic, Jäger - Niehoff (62. Naschberger), Massombo, Demaku (21. Eisschill), Greil, Böckle - Elongo-Yombo (62. Nakano), Diawara

Austria: Sahin-Radlinger – Ranftl, Handl, Buhari - Nnodim (85. Saljic), Fischer, Müller, Markovic (57. Lee K.H.), Lee T. – Hettwer (57. Boateng), Eggestein

Gelbe Karten: Massombo bzw. Lee K.H., Buhari

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