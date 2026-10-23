Stuttgart stolpert gegen Schlusslicht Gladbach

Nach sechs Niederlagen in den ersten sechs Spielen holte die Borussia durch das 3:2 (1:1) beim zuletzt wankelmütigen VfB Stuttgart ihren ersten Sieg in dieser Saison. Für Alexander Blessin war es das erste Erfolgserlebnis als Gladbach-Coach. Der VfB bleibt mit mageren sechs Punkten im unteren Tabellenmittelfeld hängen.