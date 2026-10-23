Letzter Flug in die Hauptstadt: Graz sagt „Servus“

„Ich sitze heuer 180 Mal im Flugzeug, aber bei einem Abschiedsflug war ich noch nie dabei“, sagt Michael Sabadello vom Vielfliegertreff Österreich. Die Gruppe an Flugbegeisterten traf sich extra schon etwas früher, um in der Lounge zu sitzen, Kaffee zu trinken und den Flugplatz zu beobachten. Zwei sind sogar aus Deutschland angereist.