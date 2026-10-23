Nach Herzschlag-Duell: Simone Lugner ist raus!

Tränen, Spannung und bittere Enttäuschung im „Forsthaus Rampensau“: In einem wahren Herzschlag-Duell unterliegen Simone Lugner und Alexander Schneller ihren Konkurrenten Ebru und Julia – und die Witwe von Richard Lugner muss nach nur zwei Tagen auf der Kärntner Alm schon wieder Koffer packen!
Zur Erinnerung: Beim ersten „Großen Absägen“ hatte es Simone Lugner und Alexander Schneller erwischt: Sie bekamen von den Konkurrenz-Teams die meisten Sägeblätter verpasst und wären damit aus dem Forsthaus rausgewählt ...
Gäbe es da nicht das „Raus-Rein-Spiel“ – eine zweite Chance für Simone und Alex, die gegen Ebru und Julia, das zweitschwächste Team, antreten müssen.
Tränen bei Alexander
Doch schon nach dem „Großen Absägen“ und vor dem „Raus-Rein-Spiel“ gehen die Emotionen hoch. Vor allem bei Alex, der bei der Aussprache mit Ebru und Julia mit den Tränen kämpft.
„Die ersten Schilder, die ich in die Hand genommen habe, waren die von meinen Drag-Queens und von euch. Und die ersten Worte, die ich gesagt habe: ,Ich könnte sie niemals rauswählen, weil wir sind ja eine Community“, schluchzt der Zirkusdirektor.
Eine Nominierung beim „Großen Absägen“ muss noch nicht das endgültige Aus für ein Team bedeuten. Bei bestimmten Entscheidungen bekommen die betroffenen Paare in einem sogenannten „Raus-Rein-Spiel“ eine weitere Chance. Dabei können sie sich gegen ein anderes Duo durchsetzen und zurück ins Forsthaus kämpfen.
Wer zielt besser?
Beim „Raus-Rein-Spiel“ „Deine Mutter“ ist der Name schließlich Programm: Die Teams müssen es schaffen, jeweils zwei Muttern in einem Schnapsglas zu versenken. Eine Aufgabe, die viel Fingerspitzengefühl verlangt: Denn das Stamperl steht ausgerechnet in einem großen Wasserbehälter!
Simone fängt an – und hat schon mal Pech. Ihre Mutter prallt am Rand des Schnapsglases ab und fällt daneben. Auch Julia zielt daneben. Zweiter Versuch – gleiches Ergebnis: Wieder haben Simone und Julia kein Glück!
Simone trifft – und holt sich Sieg
Und dann endlich: Simone Lugner trifft! Und legt vor, denn Julias Mutter fällt erneut daneben. Nach mehreren vergeblichen Versuchen sowohl von Julia als auch von Simone gibt‘s schließlich den Ausgleich!
Doch Julia hat die Rechnung ohne Simone gemacht: Die Lugner-Witwe ist offensichtlich angespornt und trifft umgehend. 2:1 – ein echter „Raus-Rein“-Krimi, den Simone für sich gewinnen kann!
Alex unterliegt Ebru
Dann treten Ebru und Alex gegeneinander an. Dieses Mal beweist Ebru, dass sie dem Druck standhalten kann – und versenkt ihre erste Mutter direkt im Schnapsglas.
Pech für Alex, der da nicht mithalten kann und prompt daneben zielt. Und es kommt noch bitterer: Denn Ebru zieht davon und sticht Alex nach einigen Fehlversuchen mit 2:0 aus!
Julia kickt Simone und Alex raus!
Was das für die beiden Teams heißt? Es geht ins Stechen! Die Verlierer Alex und Julia treten nun gegeneinander an. Und dann trifft Alexander zum ersten Mal – doch die Freude währt nicht lange. Julia kontert und versenkt ihre Mutter im Stamperl. Ab jetzt kann jeder Wurf entscheiden. Ein wahres Herzschlagduell!
Am Ende beweist Julia Nerven und trifft zum 2:1 – und kickt damit Alex und Simone aus dem „Forsthaus Rampensau“. Was für ein Schock für das Team Lugner!
„Wie beim Begräbnis“ von Richard Lugner
„Zum Glück hab‘ nicht ich es verbockt ...“, reagiert Simone nach dem Aus mit einer großen Portion Galgenhumor.
Doch vor allem eines weckt bei Simone traurige Erinnerungen: Nach dem Aus wurde nur ihr Teampartner getröstet. „Dass die Leute dann nur den Alex beachtet haben, das war schon sehr arg“, erklärt sie. „Das ist mir vorgekommen, wie beim Begräbnis (von Richard Lugner, Anm.), wo auch alle zur Mausi gerannt sind, weil sie aufgesprungen ist, und alle an mir vorbeigegangen sind ...“
Dabei hätte sie sich darüber gefreut, wenn sie noch länger im „Forsthaus Rampensau“ hätte bleiben dürfen, gibt die Lugner-Witwe zu. „Aber ich freu‘ mich jetzt auch auf daheim“, nimmt sie es sportlich.
Überraschung zum Auszug!
Nur Alex ist auch beim Auszug noch immer sichtlich beleidigt. Statt Umarmungen gibt‘s nun von ihm für die Rampensäue nur einen Handschlag. „Du kannst nicht ein Paar rauswählen und dann so: ,Ohhh, lass dich umarmen ...‘“, zickt er.
Und Simone? Wir erinnern uns: Zum Einzug gab‘s einen regelrechten Bussi-Eklat. Und zum Abschied? Da verteilt die Lugner-Witwe doch glatt Umarmungen. Was für eine Überraschung!
Welche Überraschungen das „Forsthaus Rampensau“ noch parat hat? Das gibt‘s wie immer freitags um 20:15 Uhr auf ATV und JOYN zu sehen.
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