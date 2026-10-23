Nach Herzschlag-Duell: Simone Lugner ist raus!

Doch vor allem eines weckt bei Simone traurige Erinnerungen: Nach dem Aus wurde nur ihr Teampartner getröstet. „Dass die Leute dann nur den Alex beachtet haben, das war schon sehr arg“, erklärt sie. „Das ist mir vorgekommen, wie beim Begräbnis (von Richard Lugner, Anm.), wo auch alle zur Mausi gerannt sind, weil sie aufgesprungen ist, und alle an mir vorbeigegangen sind ...“