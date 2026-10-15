BMW S 450 RR: Nachwuchs bei den Supersportlern

Mit der mit A2-Führerschein maximal zulässigen Leistung spricht die F 450 RR vor allem Führerscheinneulinge an. Aber vermutlich werden auch ältere Hasen, die zwar auf überbordend viel Leistung, aber sonst auf nichts verzichten wollen, große Augen machen. So, wie das bereits bei der Reiseenduro F 450 GS passiert, die ein überraschend erwachsenes Motorrad ist. Wir werden sehen, ob sich das auf dem Baby-Racer ähnlich anfühlt. Und dann ist da ja noch das Argument Preis (siehe unten).