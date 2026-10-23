Midterms: Amerika vor der politischen Zerreißprobe

Kurz vor den „Midterms“ genannten Zwischenwahlen am 3. November befindet sich die amerikanische Demokratie im Ausnahmezustand. Übernehmen die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit, droht den USA eine erbitterte Zerreißprobe. Denn Präsident Donald Trump wird eine Niederlage nicht hinnehmen.
Für den 80-Jährigen steht beim Urnengang viel auf dem Spiel. Sollten die Demokraten beide Kammern des Kongresses zurückerobern und auf diese Weise die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten verschieben, wird es für Donald Trump in den kommenden zwei Jahren wahnsinnig schwierig, seine wichtigsten Gesetzesvorhaben und Haushaltspläne genehmigt zu bekommen. Der Präsident droht zu einer „lahmen Ente“ mit beträchtlich eingeschränktem innenpolitischem Spielraum zu verkommen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.