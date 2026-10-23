Midterms: Amerika vor der politischen Zerreißprobe

Für den 80-Jährigen steht beim Urnengang viel auf dem Spiel. Sollten die Demokraten beide Kammern des Kongresses zurückerobern und auf diese Weise die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten verschieben, wird es für Donald Trump in den kommenden zwei Jahren wahnsinnig schwierig, seine wichtigsten Gesetzesvorhaben und Haushaltspläne genehmigt zu bekommen. Der Präsident droht zu einer „lahmen Ente“ mit beträchtlich eingeschränktem innenpolitischem Spielraum zu verkommen.