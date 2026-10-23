Shiffrin: „Schlimmste am Skifahrer-Leben ist …“

Kurz vor dem Star in die neue Ski-Weltcupsaison in Sölden (Samstag ab 10 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) hat sich Mikaela Shiffrin auf Instagram über eine besondere Herausforderung in ihrem Leben als Profi-Rennläuferin zu Wort gemeldet.
„Seit über 16 Jahren bin ich im Rennsport aktiv, und trotzdem braucht es immer noch ein ganzes Dorf, um meine Skischuhe anzuziehen“, schreibt Shiffrin zu einem launigen Video, das sie beim Versuch zeigt, möglichst schnell in ihre Skischuhe zu kommen.
Bedankt sich beim Team
Dabei erhält die US-Amerikanerin tatkräftige Unterstützung von ihrem Team. „Ein riesiges Dankeschön an mein Dorf, das dafür sorgt, dass alles perfekt sitzt“, schreibt Shiffrin, für die das Skischuhe-Anziehen die wohl „schlimmste Sache im Leben eines Ski-Profis“ ist.
Dennoch liebt sie ihren Sport sehr und betont deshalb: „Aber es ist jede Mühe wert.“ Und die 31-Jährige hat es auch in Sölden wieder in ihre Schuhe geschafft, wie Aufnahmen von ihren Trainingsfahrten zeigen. Auch in der neuen Saison wird die US-Amerikanerin die große Gejagte sein.
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