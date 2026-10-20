Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sollte Model T heißen

Tesla Roadster: So leicht kann man ihn bestellen

Motor
20.10.2026 15:23
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

Nachdem sich der Rauch verzogen hat und das Netz bereits voll ist von echten und KI-generierten Videos mit dem fliegenden Tesla Roadster, landen wir mal kurz auf dem Boden der Tatsachen. Und auf dem ist der „Rdstr“ nun ganz einfach über die österreichische Tesla-Website bestellbar. Nur eben nicht die Version, die wirklich abhebt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein besseres Marketing kann man sich kaum vorstellen. Allein der durch die Präsentation des Fahr- bzw. Kurzzeitflugzeugs generierte Werbewert wird auf einen dreistelligen Millionenbetrag geschätzt. Ein Bruchteil der wahrscheinlichen Entwicklungskosten des Roadsters, kann doch schon die Entwicklung eines normalen Autos samt Plattform eine Milliarde Euro kosten. Ohne die aufsehenerregenden Gimmicks.

Flügel haben alle Tesla Roadster – fliegen können nur die wenigsten.
Flügel haben alle Tesla Roadster – fliegen können nur die wenigsten.(Bild: Tesla)

Warum heißt er eigentlich nicht Model T?
Also, das Auto, das jeder bestellen kann, wird nicht fliegen – und es wird auch kein Roadster sein. Man kann zwei Dachteile herausnehmen, dann bleibt eine Längsstrebe stehen. Ein T-Top also. Ebenso naheliegend wie passend wäre also der Name Tesla Model T, jedenfalls richtiger als Roadster. Das wird aber wohl nicht nur daran scheitern, dass Ford etwas dagegen haben könnte – die Company erneuert die Markenrechte regelmäßig.

Was kommt wirklich?
Derzeit sind drei Versionen angekündigt, wovon man zwei bestellen bzw. genauer gesagt vorreservieren kann. Eine Version, die zusätzlich zu erwarten ist, wird jedoch nicht erwähnt: ein ganz normales Elektroauto mit vier Sitzen, das die Massen kaufen können. Davon ist aber auszugehen, denn Teslas Geschäftsmodell sind nicht teure Einzelstücke, sondern Stückzahlen.

Aber für ein normales E-Auto wird man jetzt noch keine Bestellung abgeben wollen. Schließlich steht in den Sternen (ja, dort wo Musk ein Exemplar des ersten Tesla Roadsters hingeschossen hat), wann die Serienproduktion startet. Eigentlich war sie für 2020 angekündigt, jetzt für 2028.

Was kann man schon bestellen?
Reservieren kann man folgende zwei Versionen Performance und Thrust, ganz normal auf der österreichischen Website. In beiden Fällen werden sofort 5000 Euro fällig, innerhalb von zehn Tagen dann 45.000 Euro für den Performance und 245.000 Euro für den Thrust. Die Version „Rocket“ steht da nur als Appetitanreger „auf Einladung“.

50.000 beziehungsweise 250.000 Euro sind jedoch keine Kaufpreise. Wie viel die Autos letztlich kosten werden, weiß niemand, denn die Preise stehen noch gar nicht fest.

Die Reservierung sichert laut Tesla lediglich eine ungefähre Position in der Reihenfolge. Sie ist weder Fahrzeugkauf noch verbindliche Bestellung. Auch der Zeitpunkt der Auslieferung bleibt offen. Erst näher am Produktionsstart will Tesla die Kunden zur Konfiguration einladen und einen Kaufvertrag ausstellen. Die bereits bezahlte Reservierungssumme wird dann auf den Fahrzeugpreis angerechnet – oder zurückgezahlt, wenn man storniert. Man kann das auch als riesiges Darlehen mit offener Laufzeit sehen.

Tesla Roadster Performance
Am klarsten ist derzeit der Roadster Performance definiert. Tesla bezeichnet ihn als „straßentauglich“ und sieht zwei Sitzplätze vor. Er besitzt aktive Aerodynamik und ein elektrisch betriebenes Saugsystem unter dem Auto. Mehrere Lüfter erzeugen Unterdruck und damit hohen Abtrieb bereits im Stand. Sie sollen insgesamt rund 80 Kilowatt Leistung aufnehmen und bis zu 2G zusätzlichen Abtrieb erzeugen.

Die Rede ist von einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter zwei Sekunden oder sogar unter 1,6 Sekunden für die Beschleunigung auf 60 mph (knapp 97 km/h).

Die Antriebstechnik soll auf der Technik des Model S Plaid basieren. Die zwei E-Motoren an der Hinterachse sollen rund ein Megawatt leisten. Tesla bezeichnet das gezeigte Fahrzeug allerdings ausdrücklich als „prototype with production intent“, also „Einzelstück mit Produktionsabsicht“. Zu Deutsch: Wer weiß, was kommt.

So funktioniert der Düsenantrieb des Tesla Roadster

Die Kaltgas-Düsen werden mit komprimierter Luft bzw. Gas betrieben, das in einem von SpaceX entwickelten Hochdrucktank (COPV – Composite Overwrapped Pressure Vessel) bei rund 700 bar) gespeichert ist.

Das System lässt den komprimierten Druck über Ventile gezielt in die Kaltgas-Triebwerke (Cold-Gas-Thruster) strömen, wo die rasche Expansion des Gases den Schub erzeugt.

Eine vom Fahrzeug-Akku angetriebene Pumpe bzw. ein Onboard-Kompressor sorgt dafür, den Tank unter Druck zu halten.

Vollen Schub gibt es für drei bis fünf Sekunden, dann muss für einige Stunden nachgefüllt werden.

Tesla Roadster Thrust
Der Thrust besitzt ebenfalls zwei Sitze und das Saugsystem. Zusätzlich montiert Tesla Kaltgastriebwerke am Heck. Sie liefern zusätzlichen Schub beim Beschleunigen. Tesla gibt für die Hecktriebwerke mehr als 80 Kilonewton Schub an. 0 auf 100 km/h soll in weit weniger als einer Sekunde möglich sein. 

Tesla Roadster Rocket
Der Rocket ist die extremste Ausführung. Er hat nur einen Sitz. Der Platz des Beifahrers wird unter anderem für die Hochdrucktechnik benötigt. Kaltgastriebwerke rund um das Auto ermöglichen zusätzlichen Schub nach vorne und oben sowie Drehbewegungen in der Luft. Der wird in keinem Land der Welt eine Straßenzulassung erhalten (die schon beim Thrust zweifelhaft ist). Aber wenn Geld keine Rolle spielt und jemand eine Privatinsel hat, warum nicht?

Brief ans Christkind
Sieht man sich das Kleingedruckte des Reservierungsvertrages an, merkt man, dass das Ganze nach einem veritablen Schuss ins Blaue aussieht. Tesla schreibt ausdrücklich, dass man nicht garantieren kann, wann er ausgeliefert wird. Nicht einmal, ob er überhaupt ausgeliefert wird. Aber bis sich das herausstellt, träumen wir weiter vom fliegenden Auto.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
20.10.2026 15:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sollte Model T heißen
Tesla Roadster: So leicht kann man ihn bestellen
Einer für die Familie
VW ID. Tiguan: Wie neu ist der ID.4-Nachfolger?
Die ganze Show
Der fliegende Tesla Roadster kann nur eines nicht
Mit fetten Flügeln
BMW S 450 RR: Nachwuchs bei den Supersportlern
10-80% in 5 Minuten!
BYD Atto 8: Der Erste, der mit einem Megawatt lädt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
111.435 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
110.021 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
91.605 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1510 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1010 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
939 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Mehr Motor
Sollte Model T heißen
Tesla Roadster: So leicht kann man ihn bestellen
Einer für die Familie
VW ID. Tiguan: Wie neu ist der ID.4-Nachfolger?
Teurer werden sie auch
Nachfrage nach Gebraucht-Stromern explodiert!
Fährt weit, aber...
Hyundai Ioniq 3: Topversion im Sprint Schlusslicht
Das „Superlatsuv“
Mercedes-AMG GT SUV: Elektro-Monster mit V8-Sound

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf