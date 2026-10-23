Angriffe auf Moskau: Hochhaus evakuiert

„Jetzt lässt man einen nicht einmal tagsüber in Ruhe leben“, wird einer der Einheimischen vom Nachrichtenportal „MSK1“ zitiert. „Meine Hände zittern wieder vor Angst. Die Nerven sind so angespannt, es ist unmöglich“, sagt eine verängstigte Frau. Ein hartgesottener Korrespondent des Mediums fand sich durch Zufall mitten im Geschehen wieder. „Ehrlich gesagt, wir werden hier gerade alle grau vor Angst. Es ist wirklich furchtbar“, berichtet er.