Nach Boykott fehlte Violetten Kaltschnäuzigkeit

Linz-Fans blieben draußen!

Während sich die Linzer Anhängerschaft die kompletten 90 Minuten in der Nähe des angrenzenden Supermarkt-Areals aufhielt und gar nicht erst in das Stadion pilgerte, forderten die Violetten ab Minute elf und dann auch in der Kurve lautstark eine Stadionlösung für den Traditionsklub. „Natürlich ist es etwas anderes, wenn die Kurve von Beginn an voll ist. Aber wir haben ja noch eine zweite Tribüne. Die hat das ganz gut gemacht“, schmunzelte Ex-Linzer Simon Pirkl. Fortan ging es aber auch um den Sport.