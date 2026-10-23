Topmodels, Promi-Söhne und jede Menge Glamour

Bei den Vienna Awards gab es Blitzlichtgewitter: Nadja Auermann, Sylvie Meis & Co beehrten die Hofburg. Außerdem: Ein Superstar wird 50, und ein österreichischer Kabarettist erzählt, wie aus einem Pantscherl das große Liebesglück wurde, und TV-Star Erich Altenkopf plaudert über seinen neuen Song. Birgit Waldsam zeigt die Society-Highlights der Woche.