„Dieser Job ist für mich eine Ehre“

Geduldig, freundlich, nicht mehr Gestik als nötig – beim Gespräch im Freizeitzentrum Sölden ist erkennbar: Johannes Zöchling ist einer, der in sich ruht. Dabei wartet heute das erste Rennen in seiner Ära als Damen-Cheftrainer – ein Job, bei dem man nach der Kritik mancher Athletinnen zum Ende der Ära von Vorgänger Roland Assinger um das Thema Kommunikation nicht herumkommt.