„Dieser Job ist für mich eine Ehre“

Beim Weltcup-Auftakt im Sölden-Riesenslalom ruhen Österreichs Hoffnungen am Samstag auf Julia Scheib. Der Neo-Damen-Cheftrainer Johannes Zöchling setzt zu Beginn seiner Amtszeit auf Kommunikation und Ruhe.
Geduldig, freundlich, nicht mehr Gestik als nötig – beim Gespräch im Freizeitzentrum Sölden ist erkennbar: Johannes Zöchling ist einer, der in sich ruht. Dabei wartet heute das erste Rennen in seiner Ära als Damen-Cheftrainer – ein Job, bei dem man nach der Kritik mancher Athletinnen zum Ende der Ära von Vorgänger Roland Assinger um das Thema Kommunikation nicht herumkommt.
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