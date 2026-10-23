Sturm-Trainer: „Haben sie eines Besseren belehrt“

Die Schwarzen in Europa!“, feierte der bummvolle Sturm-Fanblock nach der 1:0-Gala gegen Olympique Marseille. Der erste Sieg in der laufenden Ligaphase lässt in Graz ein Stück weit träumen. Vom Verbleib im Bewerb im Frühjahr, dem Einzug in die Play-offs zur K.-o.-Phase, die zwischen den Rängen neun bis 24 ausgespielt wird.