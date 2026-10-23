Sturm-Trainer: „Haben sie eines Besseren belehrt“

Nach dem ersten Sieg in der laufenden Europa League sprach Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch über intern festgelegte Ziele der Grazer im heurigen Europacup, ein schönes Lob des gegnerischen Trainers und ein Gefühl der Genugtuung nach zuletzt bärenstarken Auftritten.
Die Schwarzen in Europa!“, feierte der bummvolle Sturm-Fanblock nach der 1:0-Gala gegen Olympique Marseille. Der erste Sieg in der laufenden Ligaphase lässt in Graz ein Stück weit träumen. Vom Verbleib im Bewerb im Frühjahr, dem Einzug in die Play-offs zur K.-o.-Phase, die zwischen den Rängen neun bis 24 ausgespielt wird.
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