Blau-Weiß und Vienna weiter im Gleichschritt

Während Blau-Weiß nach dem 4:1 gegen den FC Liefering auch das knifflige Auswärtsspiel beim zweiten Salzburger Verein gewann, kassierten die Gastgeber die erste Heimniederlage der Saison. Die Violetten liegen auf Platz fünf nun neun Punkte zurück. Die Vienna, die zuletzt Mitte August Punkte abgegeben hat, fügte dem achtplatzierten FAC die dritte Niederlage in Folge zu.