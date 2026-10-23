Blau-Weiß und Vienna weiter im Gleichschritt

Blau-Weiß Linz und die Vienna liegen auch nach der 10. Runde in der 2. Liga punktgleich an der Spitze.
Die Wiener legten am Freitag mit einem 2:0 im kleinen Wiener Derby gegen den FAC, dem siebenten Sieg in Folge, vor. Danach zogen die Linzer mit einem 1:0 bei Austria Salzburg nach. Der Vorsprung des Duos beträgt sechs Punkte. Im Salzburger Regen machte ein Tor von Diego Madritsch (28.) den Unterschied. In Wien trafen Youssouf Soukouna (52.) und Luca Edelhofer (87.).
Während Blau-Weiß nach dem 4:1 gegen den FC Liefering auch das knifflige Auswärtsspiel beim zweiten Salzburger Verein gewann, kassierten die Gastgeber die erste Heimniederlage der Saison. Die Violetten liegen auf Platz fünf nun neun Punkte zurück. Die Vienna, die zuletzt Mitte August Punkte abgegeben hat, fügte dem achtplatzierten FAC die dritte Niederlage in Folge zu.
Drei Spiele sieglos ist auch St. Pölten nach einem 1:1 beim Letzten Kapfenberg. Vorne dabei blieben die Young Violets der Wiener Austria (3.) nach einem 1:0 gegen Sturm Graz II und Amstetten (4.) mit einem 3:2 gegen Rapid II. Beim 6:2 von Voitsberg in Wels gelang Fabian Schubert in der ersten Hälfte ein lupenreiner Hattrick.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.