Lebler schießt Linz mit Dreierpack zu Sieg in Graz

Angeführt vom Dreifach-Torschützen Brian Lebler haben die Black Wings Linz den jüngsten Erfolgslauf von Meister Graz in der ICE Hockey League gestoppt.
Der Tabellenzweite besiegte die 99ers am Freitag in der 14. Runde auswärts 5:2. Spitzenreiter Bozen gewann beim abgeschlagenen Schlusslicht Pioneers Vorarlberg 6:3. Der KAC bezwang Mailand 3:2. Salzburg behauptete sich in Innsbruck 4:2. Fehervar bezwang Ljubljana 3:2, womit es durchwegs Auswärtssiege gab.
Lebler erzielte in Graz im Startdrittel, in dem 99ers-Kapitän Marcus Vela angeschlagen ausschied, die ersten beiden Treffer. Im Mittelabschnitt legte der Stürmer nach dem Anschlusstreffer von Paul Huber zum 3:1 nach, Trenton Bliss erhöhte wenig später auf 4:1.
Den zuletzt dreimal in Serie siegreichen Grazern gelang durch Clay Hanus (30.) zwar schnell ihr zweites Tor, zu mehr reichte es für den im Powerplay ineffizienten Titelverteidiger aber nicht. Den 5:2-Endstand fixierte Henrik Neubauer (58./EN). Auch das erste Saisonduell war mit 3:2 nach Penaltyschießen an die Black Wings gegangen.
Hart erkämpfte Siege für KAC und Salzburg
Für den drittplatzierten KAC scorte beim zuletzt schwächelnden Liganeuling in Mailand Daniel Obersteiner (9., 44.) doppelt, außerdem traf Jacob Hudson (48.). Auf der Gegenseite war Alex Grant (39., 52.) zweimal mit Anschlusstreffern erfolgreich.
Salzburg kam gegen Innsbruck im zweiten Spiel unter Neotrainer Teemu Levijoki zum zweiten Sieg. Damit hielt der ehemalige Serienmeister immerhin den Anschluss an die Top sechs. Nach einem Schlagabtausch im ersten Drittel sorgten Nicholas Poisson (22.) und Michael Raffl (60./EN) für den Erfolg. Die weiterhin sieglosen Pioneers hielten gegen Bozen lange gut mit, kassierten letztlich aber doch noch die 14. Niederlage.
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