Lebler schießt Linz mit Dreierpack zu Sieg in Graz

Salzburg kam gegen Innsbruck im zweiten Spiel unter Neotrainer Teemu Levijoki zum zweiten Sieg. Damit hielt der ehemalige Serienmeister immerhin den Anschluss an die Top sechs. Nach einem Schlagabtausch im ersten Drittel sorgten Nicholas Poisson (22.) und Michael Raffl (60./EN) für den Erfolg. Die weiterhin sieglosen Pioneers hielten gegen Bozen lange gut mit, kassierten letztlich aber doch noch die 14. Niederlage.