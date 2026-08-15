Was Knochen brauchen, damit sie stark bleiben

Was wäre der Mensch ohne Skelett? Eine weiche Hülle ohne Form und Halt. Knochen geben dem Leib Stabilität, ermöglichen Bewegung und bieten Schutz. Gleichzeitig sind sie weit mehr als ein starres Gerüst. Ihr körpereigenes Reparatursystem erneuert sie ständig und lässt Brüche heilen. „Knochen erfüllen viele wichtige Aufgaben. Sie schützen unter anderem Gehirn, Rückenmark und innere Organe, speichern Mineralstoffe und sind auch an der Blutbildung beteiligt“, erklärt Dr. Margit Hatzl, Ärztin und Osteoporose-Expertin aus Linz.