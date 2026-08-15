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Was Knochen brauchen, damit sie stark bleiben

Bewegung & Körperkraft
15.08.2026 13:00
Das menschliche Skelett: stark und flexibel
Das menschliche Skelett: stark und flexibel(Bild: 3dMediSphere)
Porträt von Sonja Jakubowics
Von Sonja Jakubowics

Sie bilden das Gerüst unseres Körpers und können sich nach einem Bruch selbst reparieren. Doch ihre Stärke verändert sich: Knochen sind enorm belastbar und gleichzeitig leicht & flexibel. Expertin Dr. Margit Hatzl erklärt, wann Knochen brüchig werden, welche Risiken lauern und was sie stärkt.

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Was wäre der Mensch ohne Skelett? Eine weiche Hülle ohne Form und Halt. Knochen geben dem Leib Stabilität, ermöglichen Bewegung und bieten Schutz. Gleichzeitig sind sie weit mehr als ein starres Gerüst. Ihr körpereigenes Reparatursystem erneuert sie ständig und lässt Brüche heilen. „Knochen erfüllen viele wichtige Aufgaben. Sie schützen unter anderem Gehirn, Rückenmark und innere Organe, speichern Mineralstoffe und sind auch an der Blutbildung beteiligt“, erklärt Dr. Margit Hatzl, Ärztin und Osteoporose-Expertin aus Linz.

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