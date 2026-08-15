Portugal-Rundfahrt wird nach Todesfall fortgesetzt

Tarling war am Freitag an den Folgen eines schweren Unfalls gestorben. Medienberichten zufolge soll der jüngere Bruder von World-Tour-Profi Joshua Tarling auf der achten Etappe von Melgaco nach Fafe von einem nicht am Rennen beteiligten Fahrzeug erfasst worden sein. Dieses soll auf der Strecke in entgegengesetzter Richtung zum Peloton unterwegs gewesen sein. Bestätigt wurde dies von den Organisatoren bisher nicht. „Dies ist nicht der Zeitpunkt für Spekulationen über die Unfallumstände. Der Vorfall wird von der Nationalgarde untersucht, die für eine gründliche Aufklärung des Sachverhalts zuständig ist“, gab der Veranstalter an.