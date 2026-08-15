Rührendes Hochzeits-Bild! Bruce Willis feierte mit

„Die Hochzeit hat meine kühnsten Träume noch übertroffen“, schwärmt Tallulah Bruce vom schönsten Tag ihres Lebens, wie die „Vogue“ schreibt. Sogar ihr Vater Bruce Willis war offenbar bei der Hochzeit dabei. Ein rührendes Foto zeigt das Hochzeitpaar mit dem Brautvater in der Mitte.
Am 8. August haben Promi-Tochter Tallulah Willis und Musiker Justin Acee Ja gesagt. Tallulahs sehnlichster Wunsch war es, dass Vater Bruce bei ihrer Hochzeit dabei sein kann. Bruce Willis kämpft seit mehreren Jahren mit gesundheitlichen Problemen und leidet an frontotemporaler Demenz.
Und tatsächlich ging dieser Wunsch in Erfüllung, wie ein von „Vogue“ veröffentlichtes Foto beweist. Der 71-jährige Willis, bekleidet mit Fedora-Hut und kurzärmeligem Hemd, steht zwischen seiner Tochter und Justin. Einen Arm legt er um Tallulah, die sich an die Schulter ihres Vaters lehnt. Justin hält die andere Hand des 71-Jährigen. „Ein zärtlicher Moment mit meinem Vater und Justin zu Beginn des Hochzeitswochenendes“, schrieb Tallulah in einer Instagram-Story zu dem Bild.
Die „Vogue“ veröffentlichte ein herzerwärmendes Bild von Bruce Willis mit dem Hochzeitspaar:
Hochzeit auf einer Insel
Die Hochzeitszeremonie begann erst um 18 Uhr und fand auf einer kleinen Insel im Garten von Tallulahs Elternhaus statt. „Sie ist durch eine kleine Holzbrücke mit dem Rest des Grundstücks verbunden“, beschrieb Tallulah die romantische Kulisse.
Für den Auftritt der Braut ließ sich Mama Demi Moore eine ganz besondere Überraschung einfallen. Während Tallulah nach vorne zu ihrem Liebsten schritt, schallte nämlich die Stimme von niemand geringerem als Coldplay-Frontmann Chris Martin über die Insel – mit personalisierten Lyrics. „Mir blieb der Mund offen stehen, denn ich liebe Coldplay schon seit meiner Mittelschulzeit von ganzem Herzen“, erzählte Tallulah von dem Moment, in dem sie Martins Stimme gehört hatte.
Die Trauung fand auf einer kleinen Insel statt:
So romantisch!
Genauso romantisch ging die Trauung dann auch weiter. Das Hochzeitspaar hatte nämlich die Eheversprechen selbst geschrieben. „Mir wurde erzählt, dass es niemanden gab, der keine Tränen in den Augen hatte“, berichtete Tallulah. „Aber ich konnte das nicht mit Sicherheit sagen, weil mein Blick fest auf den Mann vor mir geheftet war“, gab die frisch gebackene Ehefrau zu.
„Mit zitternden Händen“ steckten sich Tallulah und Justin dann die Ringe an. Danach „hob Justin mich in einer fließenden Bewegung von der Bühne herunter, neigte mich nach hinten, küsste mich, und dann fingen wir beide an zu jubeln“, ließ die Braut den Moment nocheinmal Revue passieren.
Danach ging die Feier erst richtig los: Cocktail-Hour, Anschnitt der Hochzeitstorte und natürlich der Tanz! „Obwohl der Tanz geplant war, hob Justin mich einfach hoch und wirbelte mich herum, als ihm danach war“, verriet Tallulah. „Es war einfach alles, was man sich nur wünschen kann, und noch viel mehr“, schwärmte sie. Und jetzt nach der Hochzeit freue sie sich, „dieses neue Kapitel zu beginnen.“
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