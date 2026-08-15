Rührendes Hochzeits-Bild! Bruce Willis feierte mit

Danach ging die Feier erst richtig los: Cocktail-Hour, Anschnitt der Hochzeitstorte und natürlich der Tanz! „Obwohl der Tanz geplant war, hob Justin mich einfach hoch und wirbelte mich herum, als ihm danach war“, verriet Tallulah. „Es war einfach alles, was man sich nur wünschen kann, und noch viel mehr“, schwärmte sie. Und jetzt nach der Hochzeit freue sie sich, „dieses neue Kapitel zu beginnen.“