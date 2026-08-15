Postler gekündigt, nachdem Zustellauto davonrollte

Es war für Florian Oppelland aus dem Oberpinzgau ein schicksalshafter Tag heuer im Frühjahr. Er parkte den Transporter in seinem Zustellgebiet in Hollersbach auf einer leicht abschüssigen Straße. „Es sind einige Häuser in Hanglage dabei. Ich habe die Post noch für zwei Adressen sortiert und wollte vorn um das Auto herumgehen“, schildert er.