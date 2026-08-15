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Postler gekündigt, nachdem Zustellauto davonrollte

Salzburg
15.08.2026 10:00
Die Post setzt bei ihrer Zustellflotte auf E-Autos. (Symbolbild)
Die Post setzt bei ihrer Zustellflotte auf E-Autos. (Symbolbild)(Bild: Österreichische Post)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Zuerst machte sich sein elektrisch betriebener Kleinbus selbstständig, dann war auch noch der Job weg. Im Salzburger Pinzgau kämpft ein Ex-Zusteller im Gebiet Hollersbach um Fairness. Die Post spricht von weiteren Gründen für die Kündigung.

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Es war für Florian Oppelland aus dem Oberpinzgau ein schicksalshafter Tag heuer im Frühjahr. Er parkte den Transporter in seinem Zustellgebiet in Hollersbach auf einer leicht abschüssigen Straße. „Es sind einige Häuser in Hanglage dabei. Ich habe die Post noch für zwei Adressen sortiert und wollte vorn um das Auto herumgehen“, schildert er.

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