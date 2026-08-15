Postler gekündigt, nachdem Zustellauto davonrollte

Zuerst machte sich sein elektrisch betriebener Kleinbus selbstständig, dann war auch noch der Job weg. Im Salzburger Pinzgau kämpft ein Ex-Zusteller im Gebiet Hollersbach um Fairness. Die Post spricht von weiteren Gründen für die Kündigung.
Es war für Florian Oppelland aus dem Oberpinzgau ein schicksalshafter Tag heuer im Frühjahr. Er parkte den Transporter in seinem Zustellgebiet in Hollersbach auf einer leicht abschüssigen Straße. „Es sind einige Häuser in Hanglage dabei. Ich habe die Post noch für zwei Adressen sortiert und wollte vorn um das Auto herumgehen“, schildert er.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.