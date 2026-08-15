Mut für Grünen: „Hört nicht auf, Druck zu machen“

Wann kommt er denn endlich? Wann geht es los? Im Festzelt der Mühlviertler Messe werden die Leute an diesem Freitag schon etwas ungeduldig. Die Ehrengäste, darunter der grüne Umweltlandesrat Stefan Kaineder, haben längst Platz genommen. Einer fehlt aber noch: Landeshauptmann Thomas Stelzer. Als er um 10.45 Uhr schließlich da ist, geht es los.