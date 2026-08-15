„Quishing“: Gefälschte QR-Codes an Parkuhren

So schützen Sie sich

Die Polizei rät, folgende Tipps zu beherzigen: Vor dem Bezahlen sollte überprüft werden, ob die aufgerufene Website mit der offiziellen Seite des Parkplatz-Anbieters übereinstimmt. Nutzen Sie nur bekannte und zertifizierte Bezahl-Apps zum Scannen. Kontrollieren Sie öffentliche Codes genau: Achten Sie darauf, dass keine Aufkleber auf dem Original angebracht sind. Falls Sie einen manipulierten QR-Code entdecken, melden Sie dies mit genauer Ortsangabe sofort der Polizei. Haben Sie bereits Daten eingegeben, sperren Sie umgehend Ihre Kreditkarten und erstatten Sie Anzeige bei der Behörde.