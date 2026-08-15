Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Achtung, Betrug!

„Quishing“: Gefälschte QR-Codes an Parkuhren

Vorarlberg
15.08.2026 12:00
Ein manipulierter Parkautomat im grenznahen Liechtenstein
Ein manipulierter Parkautomat im grenznahen Liechtenstein(Bild: Landespolizei Liechtentein)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Im benachbarten Fürstentum Liechtenstein treiben derzeit besonders perfide Betrüger ihr Unwesen: Diese überkleben QR-Codes auf Parkuhren mit gefälschten Aufklebern und versuchen so, Kreditkartendaten von Autofahrern zu erbeuten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es ist eine perfide Masche: Beim sogenannten „Quishing“ (QR-Code-Phishing) manipulieren Betrüger die QR-Codes auf Parkuhren. Ihre Strategie: Sie überkleben die Original-Codes mit täuschend ähnlichen, gefälschten Aufklebern. Diese führen nicht zur legitimen Bezahl-App, sondern auf betrügerischen Seiten. Die Fälschungen sind optisch so hochwertig nachgearbeitet, dass sie auf den ersten Blick kaum vom echten Code zu unterscheiden sind. Ziel der Gauner ist es, an die Kreditkartendaten ahnungsloser Autofahrer zu gelangen.

Trick mit perfekter Imitation
Wer einen manipulierten Code scannt, wird auf eine betrügerische Webseite geleitet, die das Design und die Benutzerführung der echten App täuschend nachahmt. Zunächst werden das Autokennzeichen und die Parkdauer abgefragt – das wirkt vertrauenswürdig. Als nächste Schritte folgen die Abfrage der Kreditkartennummer und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Geben Nutzer ihre Daten ein, verwenden die Täter diese, um die Kreditkarten missbräuchlich zu belasten.

Lesen Sie auch:
Abzocke am Telefon – die Exekutive warnt.
Falsche Ärzte
Telefonbetrüger wandeln Polizistentrick ab
09.07.2026
Aktuelle Masche
Telefonbetrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus
02.06.2026
Warnung der AK
Betrugsmasche mit FinanzOnline hoch im Kurs
21.02.2026

So schützen Sie sich
Die Polizei rät, folgende Tipps zu beherzigen: Vor dem Bezahlen sollte überprüft werden, ob die aufgerufene Website mit der offiziellen Seite des Parkplatz-Anbieters übereinstimmt. Nutzen Sie nur bekannte und zertifizierte Bezahl-Apps zum Scannen. Kontrollieren Sie öffentliche Codes genau: Achten Sie darauf, dass keine Aufkleber auf dem Original angebracht sind. Falls Sie einen manipulierten QR-Code entdecken, melden Sie dies mit genauer Ortsangabe sofort der Polizei. Haben Sie bereits Daten eingegeben, sperren Sie umgehend Ihre Kreditkarten und erstatten Sie Anzeige bei der Behörde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
15.08.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
19° / 31°
Symbol heiter
Bludenz
20° / 34°
Symbol heiter
Dornbirn
20° / 33°
Symbol heiter
Feldkirch
19° / 33°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
130.608 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
111.296 mal gelesen
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
88.073 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
1725 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1518 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Innenpolitik
Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen
864 mal kommentiert
Norbert Totschnig bringt die Hitze-Hilfen nicht ins Trockene.
Mehr Vorarlberg
Achtung, Betrug!
„Quishing“: Gefälschte QR-Codes an Parkuhren
Zwei Verletzte
Ausparkmanöver mit Folgen: Biker prallt gegen Pkw
Ach, übrigens...
Das tapfere Schneiderlein
VCÖ-Studie bestätigt
Vorarlberger sind die fleißigsten Radfahrer
Sport Tv Logo
Eine starke Frau
„Mein Job ist es, dass sich die Jungs wohlfühlen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf