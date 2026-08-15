„Quishing“: Gefälschte QR-Codes an Parkuhren

Im benachbarten Fürstentum Liechtenstein treiben derzeit besonders perfide Betrüger ihr Unwesen: Diese überkleben QR-Codes auf Parkuhren mit gefälschten Aufklebern und versuchen so, Kreditkartendaten von Autofahrern zu erbeuten.
Es ist eine perfide Masche: Beim sogenannten „Quishing“ (QR-Code-Phishing) manipulieren Betrüger die QR-Codes auf Parkuhren. Ihre Strategie: Sie überkleben die Original-Codes mit täuschend ähnlichen, gefälschten Aufklebern. Diese führen nicht zur legitimen Bezahl-App, sondern auf betrügerischen Seiten. Die Fälschungen sind optisch so hochwertig nachgearbeitet, dass sie auf den ersten Blick kaum vom echten Code zu unterscheiden sind. Ziel der Gauner ist es, an die Kreditkartendaten ahnungsloser Autofahrer zu gelangen.
Trick mit perfekter Imitation
Wer einen manipulierten Code scannt, wird auf eine betrügerische Webseite geleitet, die das Design und die Benutzerführung der echten App täuschend nachahmt. Zunächst werden das Autokennzeichen und die Parkdauer abgefragt – das wirkt vertrauenswürdig. Als nächste Schritte folgen die Abfrage der Kreditkartennummer und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Geben Nutzer ihre Daten ein, verwenden die Täter diese, um die Kreditkarten missbräuchlich zu belasten.
So schützen Sie sich
Die Polizei rät, folgende Tipps zu beherzigen: Vor dem Bezahlen sollte überprüft werden, ob die aufgerufene Website mit der offiziellen Seite des Parkplatz-Anbieters übereinstimmt. Nutzen Sie nur bekannte und zertifizierte Bezahl-Apps zum Scannen. Kontrollieren Sie öffentliche Codes genau: Achten Sie darauf, dass keine Aufkleber auf dem Original angebracht sind. Falls Sie einen manipulierten QR-Code entdecken, melden Sie dies mit genauer Ortsangabe sofort der Polizei. Haben Sie bereits Daten eingegeben, sperren Sie umgehend Ihre Kreditkarten und erstatten Sie Anzeige bei der Behörde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.