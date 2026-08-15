Coach wechselt von 2. Klasse in Georgiens 1. Liga

Hammer! Der Rothenthurner Daniel Haslacher kickte bis Sommer noch bei 2. Klasse-Klub Obermillstatt. Nun schaffte der 47-Jährige den Sprung ins Profi-Geschäft. Auf Instagram analysierte er die 1. georgische Liga, im Juni wurde er von Spaeri Tiflis als Co-Trainer verpflichtet.
Nichts deutete darauf hin, dass der Oberkärntner Daniel Haslacher eine Profi-Karriere im Fußball hinlegen würde. Bis zuletzt lief der 47-Jährige noch selbst bei 2.-Klasse-Klub Obermillstatt auf, werkte dort als Coach mit, betreute bei Rothenthurn zudem eine Nachwuchsmannschaft. Im Frühjahr kam dann aber ein großer Schritt. „Meine Frau Veriko ist Georgierin. Jetzt ist sie schwanger, deswegen sind wir nach Tiflis übersiedelt“, erzählt Haslacher.
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