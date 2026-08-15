Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen

In der (fiktiven) Frage einer Landeshauptmann-Direktwahl liegt in der vom IFDD-Institut für die „Krone“ erstellten Umfrage der blaue Mario Kunasek in der Steiermark sogar mit unfassbaren 47 Prozent voran, während ÖVP-Kandidatin Manuela Khom mit nur 16 Prozent hinter SPÖ-Mann Max Lercher landet. Da müssen rundum die sommerlichen Alarmglocken läuten. Auch bei der FPÖ: Denn wie man hier sieht, kann sie mit einem freundlichen Gesicht an der Spitze noch erfolgreicher sein als mit einem verbissenen Kämpfer.