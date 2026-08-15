Motorradunfälle: Vier Verletzte, ein Todesopfer

Besonders tragisch war auch ein Motorradsturz in Sankt Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz): Eine Vierergruppe war gegen 16 Uhr auf der L626 unterwegs, als ein 31-Jähriger stürzte, sich überschlug und gegen mehrere Straßenleitpflöcke prallte. Er verletzte sich lebensgefährlich. Ein Notarzt, der zufällig in der Nähe war, konnte den 31-Jährigen reanimieren, anschließend wurde das Opfer in den Schockraum des LKH Graz geflogen.