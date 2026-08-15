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Motorradunfälle: Vier Verletzte, ein Todesopfer

Steiermark
15.08.2026 11:47
Das sonnige Wetter lockte zahlreiche Motorradfahrer auf die Straßen (Symbolbild).
Das sonnige Wetter lockte zahlreiche Motorradfahrer auf die Straßen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
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Von Steirerkrone

Die Serie an schweren Motorradunfällen in der Steiermark reißt nicht ab: Vier Verletzte, davon einer lebensbedrohlich, und ein Todesopfer zählte unser Bundesland allein am Freitagnachmittag.

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Wie berichtet, verletzte sich am Freitagnachmittag eine 67-Jährige tödlich. Sie kam mit ihrem Bike im südoststeirischen Dörfla von der Straße ab, kollidierte mit einer Ortstafel und landete im Köllybach. Ihr Mann und ein Ersthelfer zogen sie noch aus dem Wasser, um sie zu reanimieren, doch vergeblich.

Dieser tragische Motorradunfall war jedoch nur einer von vielen am gestrigen Freitagnachmittag. Gleich vier Biker landeten laut Aussendungen der Polizei Steiermark nach einer Ausfahrt im Krankenhaus. Es zeigt einmal mehr, wie gefährlich das Hobby ist.

Unfälle im Minutentakt
Aber der Reihe nach: Um 15.12 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Waltendorfer Hauptstraße in Graz. Weil zwei entgegenkommende Pkw-Lenker kollidierten, musste ein 61-jähriger Motorradfahrer eine Notbremsung einlegen und kam zu Sturz. Er wurde mit schweren Verletzungen ins UKH Graz eingeliefert.

Um 15.25 Uhr kam es zu einem weiteren Motorradunfall in der Südoststeiermark – diesmal in Perlsdorf. Ein 54-Jähriger geriet bei einem Überholmanöver auf das Bankett der Gegenfahrbahn und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses schlitterte in den Straßengraben, wo der Lenker schwer verletzt liegen blieb.

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Besonders tragisch war auch ein Motorradsturz in Sankt Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz): Eine Vierergruppe war gegen 16 Uhr auf der L626 unterwegs, als ein 31-Jähriger stürzte, sich überschlug und gegen mehrere Straßenleitpflöcke prallte. Er verletzte sich lebensgefährlich. Ein Notarzt, der zufällig in der Nähe war, konnte den 31-Jährigen reanimieren, anschließend wurde das Opfer in den Schockraum des LKH Graz geflogen.

Gegen 17.30 Uhr dann der vorerst letzte Einsatz, bei dem ein 19 Jahre junger Motorradfahrer in Frohnleiten schwer verletzt wurde. Auch er kam von der Straße ab. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C17 in das LKH Graz geflogen.

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