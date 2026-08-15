„Stehe jede Nacht auf, um meine Frau umzubetten“

Wer einen Angehörigen daheim pflegt, steht vor ganz vielen Herausforderungen und Problemen. Rupert Lindner (83) aus Naarn (Oberösterreich) pflegt seit zehn Jahren seine Ehefrau. Was das in der Praxis bedeutet – die „Krone“ hat sich davon ein Bild gemacht.
Seit 2016 läutet der Wecker von Rupert Lindern (83) jede Nacht um 2 Uhr. Um diese Zeit steht er auf, um seine pflegebedürftige Frau Elfriede (82) im Bett zu wenden.
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