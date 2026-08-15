Auch in europäischer Ferienregion bebte die Erde

Tsunami-Alarm nach starkem Erdbeben in Indonesien

Bei einem schweren Erdbeben vor der zu Indonesien gehörenden Flores-Insel gibt es Dutzende Tote. Das Beben der Stärke 7,7 hatte Samstagfrüh die im Osten Indonesiens liegende Insel erschüttert, starke Nachbeben erreichten eine Stärke von bis zu 6,1. Die indonesische Wetter- und Erdbebenbehörde warnte unmittelbar nach dem ersten Beben vor möglichen Tsunamiwellen mit bis zu drei Metern Höhe. Bewohner in der Region rannten auf Hügel, um sich vor möglichen Wellen in Sicherheit zu bringen. Das Meer zog sich zurück – ein Warnzeichen für einen Tsunami –, die amtliche Warnung wurde später aber wieder aufgehoben.