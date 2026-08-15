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Schäden festgestellt

Auch in europäischer Ferienregion bebte die Erde

Ausland
15.08.2026 11:46
Bei dem Beben gab es Schäden an Gebäuden und Autos (das Bild wurde in Armilla nahe Granada ...
Bei dem Beben gab es Schäden an Gebäuden und Autos (das Bild wurde in Armilla nahe Granada aufgenommen), über Verletzte wurde vorerst nichts bekannt.(Bild: EPA/PEPE TORRES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nicht nur in Indonesien, auch in der südspanischen Provinz Andalusien bebte in der Nacht auf Samstag die Erde. Die Stärke des Bebens südlich der Stadt Granada wurde mit zwischen 4,9 und 5,2 angegeben und ereignete sich in einer Tiefe von zehn Kilometern. 

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Das Epizentrum lag in der Nähe des Ortes Otura am Südrand Granadas. Die Stadt ist unter anderem berühmt für die mittelalterliche Burg Alhambra, ein herausragendes Beispiel maurischer Architektur, das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt.

Bei dem Beben seien an Häusern und Autos Schäden entstanden, teilte die Regionalregierung mit. Auf Fernsehbildern des Senders TVE waren Trümmer auf den Straßen und demolierte Autos zu sehen. Der andalusische Rettungsdienst befreite mehrere Menschen aus beschädigten Gebäuden. Über mögliche Verletzte sei aber nichts bekannt.

Auch das Städtchen Armilla nahe Granada ist betroffen.
Auch das Städtchen Armilla nahe Granada ist betroffen.(Bild: EPA/PEPE TORRES)

Notstand für die Region ausgerufen
Die Behörden riefen den Notstand aus. Der Vizepräsident der andalusischen Regionalregierung, Antonio Sanz Cabello, rief die Bevölkerung via X zur Besonnenheit auf: „Wenn Sie in Granada sind, das Erdbeben gespürt haben, es Ihnen gut geht und Ihr Haus keine Schäden aufweist, bleiben Sie ruhig und vermeiden Sie es, Gebäude unnötig zu betreten und zu verlassen.“ Wer sich auf der Straße aufhalte, solle sich zudem von Fassaden, Gesimsen, Balkonen, Mauern und anderen Elementen fernhalten, die herabfallen könnten.

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