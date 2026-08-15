„Habe allen gesagt, dass ich das wiedergutmache!“

„Bitter, es hätten mit etwas mehr Glück auch bis zu vier Punkte für uns sein können.“ Angelo Gattermayer lässt seine ersten beiden Spiele (Anm.: 0:1 gegen Salzburg und 0:2 gegen Sturm) für den TSV Hartberg Revue passieren. „Zumindest gegen Sturm haben wir klar gezeigt, dass wir auch gegen solche Gegner gut mithalten können.“ Mit dem Heimspiel in der Profertil Arena am Sonntag wartet der nächste Europacup-Starter auf die Schopp-Elf.