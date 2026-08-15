Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Erst AMS, nun Hartberg

„Habe allen gesagt, dass ich das wiedergutmache!“

Fußball National
15.08.2026 12:30
Gegen Sturm agierte Gattermayer als Stürmer. „Ich kann vorne alle Positionen spielen.“
Gegen Sturm agierte Gattermayer als Stürmer. „Ich kann vorne alle Positionen spielen.“(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Der Weg von Fußball-Profi Angelo Gattermayer war etwas spezieller. 2025 kürte sich der Wiener mit dem WAC zum Cupsieger, erledigte seinen jetzigen Verein Hartberg selbst, und wurde fast Meister. Vom WAC ging es für den Offensivmann dann allerdings erst ins AMS-Camp.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Bitter, es hätten mit etwas mehr Glück auch bis zu vier Punkte für uns sein können.“ Angelo Gattermayer lässt seine ersten beiden Spiele (Anm.: 0:1 gegen Salzburg und 0:2 gegen Sturm) für den TSV Hartberg Revue passieren. „Zumindest gegen Sturm haben wir klar gezeigt, dass wir auch gegen solche Gegner gut mithalten können.“ Mit dem Heimspiel in der Profertil Arena am Sonntag wartet der nächste Europacup-Starter auf die Schopp-Elf.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
15.08.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
130.608 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
111.296 mal gelesen
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
88.073 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
1725 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1518 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Innenpolitik
Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen
864 mal kommentiert
Norbert Totschnig bringt die Hitze-Hilfen nicht ins Trockene.
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Erst AMS, nun Hartberg
„Habe allen gesagt, dass ich das wiedergutmache!“
Endgültiger Abschied
Bullen bringen Rekord-Mann in Premier League unter
Musik trifft Schmäh
Monti Beton und Hans Krankl wieder in Innsbruck
Sport Tv Logo
Rückschlag für Otar
Sturm ist in der Liga nicht mehr zu knacken
Express rollt wieder
LASK zuerst „richtig schlecht“, dann „wunderbar“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf