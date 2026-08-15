ÖBB-Pannen lösen jetzt heftigen Politstreit aus

Auf die „Krone“-Anfrage bei der FPÖ antwortet Verkehrssprecher Hubert Keyl: „Kaum gibt es Probleme auf der Schiene, entdeckt die ÖVP plötzlich ihre Liebe zur Bahn wieder. Für wie blöd hält Hager die Pendler eigentlich?“, kontert Keyl, dass die ÖBB mitten in einer gewaltigen Qualitätskrise stecke. Hager versuche von der Verantwortung im Bund abzulenken, Landbauer hätte mehr als drei Millionen zusätzliche Zugkilometer bestellt – die ÖBB stehe in der Verantwortung, Leistung verlässlich zu liefern. „Wenn Hager Pendlern wirklich helfen will, soll er sich bei seinen Parteifreunden in der Bundesregierung für echte Entlastungen einsetzen, anstatt insbesondere Autofahrer weiter abzuzocken!“