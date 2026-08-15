Beach: Waller/Pristauz verpassen EM-Halbfinale

Das österreichische Duo Philipp Waller/Moritz Pristauz hat bei der Beach-Volleyball-EM in Stare Jablonki das Halbfinale verpasst. Die beiden 30-Jährigen unterlagen am Samstag den französischen WM-Dritten Teo Rotar/Arnaud Gauthier-Rat im Viertelfinale knapp 1:2 (18,-18,-13).
Das vor dieser Saison neu formierte Team belegte damit den geteilten fünften Platz, zuvor hatten sie mit den Rängen vier und fünf auch schon bei Elite-Turnieren der ProTour aufgezeigt.
„Ein starkes und sehr knappes Viertelfinale gegen Frankreich, wir sind trotz Niederlage sehr stolz auf unsere Leistung“, lassen die beiden via Instagram wissen.
Letzte Medaille 2019
Nach ihrem Aus in Polen bleibt Bronze von Pristauz mit Martin Ermacora 2019 die weiterhin letzte ÖVV-Medaille bei einer EM. Die hoch eingeschätzten Timo Hammarberg/Tim Berger waren diesmal im Achtelfinale ausgeschieden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.