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„Sind trotzdem stolz“

Beach: Waller/Pristauz verpassen EM-Halbfinale

Sport-Mix
15.08.2026 12:30
Philipp Waller und Moritz Pristauz sind mit ihrem Abschneiden bei der Europameisterschaft ...
Philipp Waller und Moritz Pristauz sind mit ihrem Abschneiden bei der Europameisterschaft zufrieden.(Bild: Instagram.com/wallerpristauz)
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Von krone Sport

Das österreichische Duo Philipp Waller/Moritz Pristauz hat bei der Beach-Volleyball-EM in Stare Jablonki das Halbfinale verpasst. Die beiden 30-Jährigen unterlagen am Samstag den französischen WM-Dritten Teo Rotar/Arnaud Gauthier-Rat im Viertelfinale knapp 1:2 (18,-18,-13). 

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Das vor dieser Saison neu formierte Team belegte damit den geteilten fünften Platz, zuvor hatten sie mit den Rängen vier und fünf auch schon bei Elite-Turnieren der ProTour aufgezeigt.

„Ein starkes und sehr knappes Viertelfinale gegen Frankreich, wir sind trotz Niederlage sehr stolz auf unsere Leistung“, lassen die beiden via Instagram wissen.

Letzte Medaille 2019
Nach ihrem Aus in Polen bleibt Bronze von Pristauz mit Martin Ermacora 2019 die weiterhin letzte ÖVV-Medaille bei einer EM. Die hoch eingeschätzten Timo Hammarberg/Tim Berger waren diesmal im Achtelfinale ausgeschieden.

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