Vor-Corona-Niveau beim Lkw-Transit wieder erreicht

Einmal im Jahr bekommt die Tiroler Landesregierung schwarz auf weiß zu sehen, wie es um die viel propagierte Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene bestellt ist. Drei Viertel des Gütervolumens von 52 Millionen Tonnen über den Brenner werden mit dem Lkw abgewickelt – doch es gibt einen Lichtblick.
Der aktuelle Verkehrsbericht legt auf 84 Seiten dar, was sich auf Tirols Straßen Tag für Tag abspielt. Breiten Raum nimmt aber auch der öffentliche Verkehr und das Mobilitätsprogramm ein. Hier zeigt sich zum Beispiel, dass Radfahren im Trend liegt. In ganz Tirol ohne Innsbruck nahm der Radverkehr 3,7% zu, in der Landeshauptstadt 2,6%.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.