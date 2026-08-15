Vor-Corona-Niveau beim Lkw-Transit wieder erreicht

Einmal im Jahr bekommt die Tiroler Landesregierung schwarz auf weiß zu sehen, wie es um die viel propagierte Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene bestellt ist. Drei Viertel des Gütervolumens von 52 Millionen Tonnen über den Brenner werden mit dem Lkw abgewickelt – doch es gibt einen Lichtblick.