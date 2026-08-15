Sturm ist in der Liga nicht mehr zu knacken

Daheim ist es halt doch am schönsten! Nach zwei Auswärtsspielen in der Bundesliga wartet auf Sturm jetzt ein Heimspiel-Doppel. Samstag kommt Altach, eine Woche drauf tanzt mit Lustenau die nächste Ländle-Truppe an. Sturm hat gleich zwei stolze Serien zu verteidigen: Zum einen ist man saisonübergreifend seit 15 Ligaspielen ungeschlagen, zum anderen haben die Grazer seit dem Amtsantritt von Fabio Ingolitsch noch kein Liga-Heimspiel verloren.