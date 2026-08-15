Sturm ist in der Liga nicht mehr zu knacken

Im ersten Bundesliga-Heimspiel will Sturm am Samstagabend (19.30) den Erfolgslauf fortsetzen. Die Truppe von Fabio Ingolitsch hat dabei zwei stolze Serien zu verteidigen. Gegner Altach ist ein gern gesehener Gast in Liebenau. Erst einmal konnten sie hier gewinnen (2019), seit damals setzte es sechs Niederlagen in Folge.
Daheim ist es halt doch am schönsten! Nach zwei Auswärtsspielen in der Bundesliga wartet auf Sturm jetzt ein Heimspiel-Doppel. Samstag kommt Altach, eine Woche drauf tanzt mit Lustenau die nächste Ländle-Truppe an. Sturm hat gleich zwei stolze Serien zu verteidigen: Zum einen ist man saisonübergreifend seit 15 Ligaspielen ungeschlagen, zum anderen haben die Grazer seit dem Amtsantritt von Fabio Ingolitsch noch kein Liga-Heimspiel verloren.
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