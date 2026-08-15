Vermisste Israelinnen in Argentinien aufgetaucht

Ihre Angehörigen alarmierten am Montag die Polizei, nachdem sie keinen Kontakt mehr zu den beiden herstellen konnten. Die Suche entwickelte sich zu einem internationalen Fall. Auch die israelische Botschaft in Wien wandte sich über soziale Medien und mit einer Presseaussendung an die Öffentlichkeit und ersuchte um Hinweise zum Verbleib der Frauen.